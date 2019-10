Chân dung nữ đại gia Thanh Bạch cưới 9 lần sau ly hôn Xuân Hương

MC Thanh Bạch làm đám cưới với nữ doanh nhân Thúy Nga đến 9 lần. Trước khi gắn bó với nữ đại gia này, nam MC đã có 22 năm chung sống với nghệ sĩ Xuân Hương. Ảnh: Vietnamnet Doanh nhân Thúy Nga từng là vợ của Tô Văn Lai. Năm 1963, cả hai thành lập cửa hiệu sản xuất băng nhạc, băng cải lương là tiền thân của trung tâm Thúy Nga hiện tại, rất nổi tiếng ở Sài thành lúc bấy giờ. Ảnh: Yan Doanh nhân Thúy Nga hiện được xem là nhà tổ chức biểu diễn và sản xuất các sản phẩm băng đĩa ca múa nhạc lớn nhất của người Việt hải ngoại. Ảnh: Em Đẹp Bà Thúy Nga rất kín tiếng. Trên Một thế giới, bà thừa nhận ngày xưa bà khó tính, không cho ai chụp hình, người ta chỉ thấy bà trên các video Thúy Nga Paris By Night. Ảnh: Em Đẹp Tuy nhiên, từ ngày gặp Thanh Bạch, nữ đại gia Thúy Nga thay đổi hoàn toàn. Bà thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Yan Bà trùm trung tâm Thúy Nga Paris By Night hết mực chiều chuộng MC Thanh Bạch. Bà từng tự tay tổ chức sinh nhật cho Thanh Bạch rất chu đáo. Ảnh: Một thế giới Khi nói chuyện với Thanh Bạch, bà Thúy Nga gọi "mình", xưng "em". Còn Thanh Bạch gọi "vợ" là "Thúy", cái tên chỉ có người nhà mới gọi. Ảnh: Dân Việt Sau khi gắn bó với Thanh Bạch, bà Thúy Nga đã mua đất ở Đồng Nai, xây biệt thự vườn để làm nơi nghỉ ngơi. Ảnh: Vietnamnet Bà cùng chồng cũ của nghệ sĩ Xuân Hương từng làm đám cưới nghệ thuật tại biệt thự vườn. Ảnh: FBNV Mối quan hệ giữa bà Thúy Nga và MC Thanh Bạch bị bàn ra tán vào. Ảnh: Vietnamnet Bất chấp những dị nghị, bà trùm trung tâm Thúy Nga Paris by Night vẫn gắn bó với Thanh Bạch. Ảnh: Dân Việt Giữa ồn ào của Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương, bà Thúy Nga giữ im lặng. Ảnh: Yeah1 Mời quý độc giả xem video "Thanh Bạch tham gia Sau ánh hào quang". Nguồn HTV

MC Thanh Bạch làm đám cưới với nữ doanh nhân Thúy Nga đến 9 lần. Trước khi gắn bó với nữ đại gia này, nam MC đã có 22 năm chung sống với nghệ sĩ Xuân Hương. Ảnh: Vietnamnet Doanh nhân Thúy Nga từng là vợ của Tô Văn Lai. Năm 1963, cả hai thành lập cửa hiệu sản xuất băng nhạc, băng cải lương là tiền thân của trung tâm Thúy Nga hiện tại, rất nổi tiếng ở Sài thành lúc bấy giờ. Ảnh: Yan Doanh nhân Thúy Nga hiện được xem là nhà tổ chức biểu diễn và sản xuất các sản phẩm băng đĩa ca múa nhạc lớn nhất của người Việt hải ngoại. Ảnh: Em Đẹp Bà Thúy Nga rất kín tiếng. Trên Một thế giới, bà thừa nhận ngày xưa bà khó tính, không cho ai chụp hình, người ta chỉ thấy bà trên các video Thúy Nga Paris By Night. Ảnh: Em Đẹp Tuy nhiên, từ ngày gặp Thanh Bạch, nữ đại gia Thúy Nga thay đổi hoàn toàn. Bà thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Yan Bà trùm trung tâm Thúy Nga Paris By Night hết mực chiều chuộng MC Thanh Bạch. Bà từng tự tay tổ chức sinh nhật cho Thanh Bạch rất chu đáo. Ảnh: Một thế giới Khi nói chuyện với Thanh Bạch, bà Thúy Nga gọi "mình", xưng "em". Còn Thanh Bạch gọi "vợ" là "Thúy", cái tên chỉ có người nhà mới gọi. Ảnh: Dân Việt Sau khi gắn bó với Thanh Bạch, bà Thúy Nga đã mua đất ở Đồng Nai, xây biệt thự vườn để làm nơi nghỉ ngơi. Ảnh: Vietnamnet Bà cùng chồng cũ của nghệ sĩ Xuân Hương từng làm đám cưới nghệ thuật tại biệt thự vườn. Ảnh: FBNV Mối quan hệ giữa bà Thúy Nga và MC Thanh Bạch bị bàn ra tán vào. Ảnh: Vietnamnet Bất chấp những dị nghị, bà trùm trung tâm Thúy Nga Paris by Night vẫn gắn bó với Thanh Bạch. Ảnh: Dân Việt Giữa ồn ào của Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương , bà Thúy Nga giữ im lặng. Ảnh: Yeah1 Mời quý độc giả xem video "Thanh Bạch tham gia Sau ánh hào quang". Nguồn HTV