Chân dung mẫu nhí bị hiểu nhầm là “con trai Ngọc Sơn“

Vào đúng dịp sinh nhật, “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn đã làm lễ khánh thành nhà từ đường tại quê nhà Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam. Đây là công trình được nam danh ca dốc nhiều tâm huyết, sức lực, tự tay gánh vác mọi chi phí cũng như thiết kế, sắm sửa đồ đạc nội thất. Đáng chú ý, trong lễ khánh thành nhà từ đường, nhiều bà con có mặt nhận thấy sự xuất hiện của một cậu bé điển trai, có nhiều nét tương đồng với Ngọc Sơn từ ngoại hình cho tới phong thái, cử chỉ, được nam danh ca quan tâm, chăm sóc. Bởi vậy, nhiều người đồn đoán có lẽ đây chính là con trai mà Ngọc Sơn giấu kín bấy lâu. Nhân dịp này anh mới đưa con trai về để ra mắt tổ tiên, bà con họ hàng. Tuy vậy, một số người thân quen biết chuyện đã nhận ra, cậu bé này chính là siêu mẫu nhí Phong Thiên, là con của một người em thân thiết với Ngọc Sơn từ thuở cơ hàn, gọi nam danh ca là bác Ba. Nam danh ca thẳng thắn chia sẻ, tuy không phải con ruột nhưng anh luôn đối xử, chăm Phong Thiên như con đẻ của mình từ lúc cậu nhóc mới lọt lòng. Danh ca Ngọc Sơn cũng đã dìu dắt, dạy bảo rất nhiều cho Phong Thiên từ cuộc sống cho tới nghệ thuật, cách hát, phong thái cử chỉ, bản lĩnh sân khấu. Nhân dịp ý nghĩa này, Phong Thiên muốn trở về quê nhà của bác Ba để hiểu thêm về cuộc sống cũng như càng thấm thía hơn về những giá trị nhân văn, tình cảm gia đình, tình yêu đồng bào yêu quê hương đất nước mà Ngọc Sơn vẫn luôn dạy bảo cậu bé. Phong Thiên là cậu bé đa tài trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Từ ca hát, vũ đạo, catwalk cho tới diễn xuất đều được Phong Thiên chăm chỉ rèn luyện trau dồi mỗi ngày để hoàn thiện bản thân. Trong năm 2023, Quán quân So You Think You Can Model Phong Thiên không chỉ giành giải thưởng Star Kid International 2023 tại Tuần lễ Thời trang trẻ em Quốc tế Việt Nam 2023 mà còn góp mặt trong hai đêm liveshow “Tình con” của danh ca Ngọc Sơn. Mới đây, trước khi về nhà từ đường, Phong Thiên xuất hiện cùng danh ca Ngọc Sơn tại họp báo chương trình Tìm kiếm tài năng và siêu mẫu nhí diễn ra tại Đà Nẵng.Xem video "Ngọc Sơn song ca cùng NSND Thanh Tuấn". Nguồn Fanpage Ngọc Sơn

