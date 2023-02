Chân dung HIEUTHUHAI bị lột đồ trong “2 ngày 1 đêm”

Trong tập 30 của chương trình " 2 ngày 1 đêm”, ở trò chơi "Giai điệu băng giá", do các thành viên trong đội đoán sai các bài nhạc, HIEUTHUHAI phải cởi bỏ từng món đồ trên người. Khi trò chơi kết thúc, nam rapper phải dùng thùng giấy để che những điểm nhạy cảm. Ảnh: Zing HIEUTHUHAI tên thật là Trần Minh Hiếu. Giải thích về nghệ danh, nam rapper sinh năm 1999 chia sẻ trên Zing: "Trong lớp có 2 Hiếu, tôi là Hiếu học kém, bạn còn lại là Hiếu học giỏi, tôi tự ái nên em đặt cái tên Hiếu Thứ Hai". Ảnh: FBNV HIEUTHUHAI là thành viên của nhóm GERDNANG, với loạt ca khúc được yêu thích như “Bật nhạc lên”, “CUA”, “Hẹn gặp em dưới ánh trăng” và ca khúc solo “Nghe như tình yêu”. Ảnh: FBNV Năm 2020, tham gia King of rap, HIEUTHUHAI dừng chân ở top 8 và giành giải Thí sinh được yêu thích nhất. Ảnh: Zing Sau King of rap, HIEUTHUHAI tiếp tục hoạt động cùng GERDNANG, kết hợp với các nghệ sĩ khác hoặc ra mắt các sản phẩm solo. Ảnh: FBNV Năm 2022, HIEUTHUHAI tham gia chương trình “2 ngày 1 đêm” cùng Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn và Cris Phan. Ảnh: Tiền Phong Là em út trong “2 ngày 1 đêm”, HIEUTHUHAI nhận được sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt từ đàn anh. Ảnh: FBNV Nam rapper sinh năm 1999 sở hữu vẻ ngoài điển trai hút hồn fan nữ. Ảnh: FBNV Trong cuộc phỏng vấn với Tổ Quốc, HIEUTHUHAI tự đánh giá ngoại hình của mình: “Tôi khẳng định luôn tôi không thể nào đẹp trai nhất được, tôi chỉ ưa nhìn 60 - 70% thôi còn gọi đẹp trai thì Việt Nam có rất nhiều nghệ sĩ như thế”. Ảnh: FBNV Xem trailer tập 9 "2 ngày 1 đêm". Nguồn 2 ngày 1 đêm

