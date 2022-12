Trường Giang đùa quá trớn bị ném đá, điểm loạt ồn ào kém duyên

Trường Giang vừa vướng ồn ào phát ngôn. Cụ thể, trong đoạn video ghi lại hậu trường chương trình 2 ngày 1 đêm, anh hỏi HIEUTHUHAI: “Nếu phải tồn tại trên Trái Đất này với một người phụ nữ. Em sẽ chọn ai để duy trì nòi giống”. Nhiều ý kiến cho rằng Trường Giang đùa cợt quá trớn, không tôn trọng các nhân viên nữ. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên anh dính lùm xùm. Ảnh: Zing Trường Giang bị chỉ trích vì nhiều lần lôi đời tư của đồng nghiệp lên sóng truyền hình. Như ở trong Nhanh như chớp, ông xã Nhã Phương liên tục xoáy vào chuyện chia tay của Huỳnh Phương. Cụ thể, chương trình vừa bắt đầu, Trường Giang đã hỏi Huỳnh Phương: “Vừa trải qua một nỗi đau sao”. Anh tiếp tục trêu chọc: "Cơn đau cũng thế thôi, cũng qua như giấc mơ”. Ở phần thi, Trường Giang vẫn trêu đùa: “Phương à, chỉ cần em trả lời đúng những câu này, biết đâu, ở nơi nào đó, cô ấy sẽ suy nghĩ lại và không trở về nữa". Ảnh: Vietnamnet Trường Giang bị chỉ trích kém duyên khi bất ngờ hỏi Văn Mai Hương về chuyện tình tan vỡ với ca sĩ Lê Hiếu, hỏi Trương Quỳnh Anh rằng ai là người hát bài Một vòng trái đất, liên tục nhấn mạnh Khổng Tú Quỳnh độc thân giữa nghi vấn cô và Ngô Kiến Huy chia tay. Ảnh: Zing Trong vai trò MC, Trường Giang bị ném đá khi gọi nhầm tên Hà Anh Tuấn thành Bùi Anh Tuấn. Anh cũng bị chê đùa kém duyên với Thanh Hằng. Trước ồn ào làm MC, Trường Giang lên tiếng xin lỗi Hà Anh Tuấn và Thanh Hằng. Ảnh: Zing Tháng 1/2018, việc Trường Giang cầu hôn Nhã Phương khiến chương trình Mai vàng bị lố sóng vấp phải những ý kiến trái chiều. Bị chỉ trích, Trường Giang lên tiếng xin lỗi ban tổ chức Mai vàng, khán giả, MC Quý Bình cùng Vũ Cát Tường và Noo Phước Thịnh. Ảnh: Vietnamnet Khi hẹn hò Nhã Phương, Trường Giang vẫn có thói quen “đụng chạm” các bạn diễn nữ trong các tiểu phẩm hài. Không ít bạn diễn của danh hài cảm thấy bối rối bởi những hành động ôm, hôn của anh. Ảnh: Dân Việt Năm 2017, cư dân mạng truyền tay nhau clip tố Trường Giang say xỉn, tranh cãi trong vụ va chạm giao thông giữa đêm khuya. Trong clip, người quay hình cho rằng nam danh hài say xỉn và đụng vào xe của mình. Trường Giang một mực khẳng định anh không say và cũng không sai nên sẽ được pháp luật bảo vệ. “Mười khó” nhấn mạnh, anh không sợ bị quay clip: “Ỷ nghệ sĩ là sợ bị người ta quay hình hả. Tôi chấp anh quay hình tới sáng, đừng có nghĩ mình muốn làm gì thì làm”. Ảnh: Một thế giới Sau clip tố Trường Giang lớn tiếng sau khi lái xe gây tai nạn giao thông, công an huyện Nhà Bè, TP HCM xác nhận nam danh hài có mặt trên xe nhưng không trực tiếp cầm lái chiếc ô tô đã tông vào đuôi xe phía trước trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: FBNV Trong một show diễn ở Tây Ninh vào tháng 2/2017, khi bị một số khán giả ném chai nước lên sân khấu, Trường Giang bỏ diễn. Một số khán giả khẳng định việc ném chai nước lên sân khấu hướng tới người lên tặng hoa chứ không phải Trường Giang. Ảnh: Saostar Tại lễ trao giải VTV Awards 2017, Trường Giang lọt top 5 đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ hài ấn tượng nhưng bị Xuân Bắc vượt mặt. Sau đêm trao giải, Trường Giang viết ẩn ý: “Giải thưởng là niềm vinh dự nhưng rồi khán giả sẽ quên, điều họ không bao giờ quên là nhân cách và tài năng của một người nghệ sĩ”. Bị nghi đá xéo Xuân Bắc, Trường Giang không lên tiếng phân trần. Tuy nhiên, một người bạn của nam danh hài đã tiết lộ dòng status được đăng tải để an ủi Nhã Phương cũng trắng tay tại VTV Awards 2017 và không cố ý nói xấu ai. Ảnh: FBNV Cách đây ít năm, khi hẹn hò Nhã Phương, Trường Giang vướng tin đồn tình ái với diễn viên Khánh My, ca sĩ Quế Vân và Hoa khôi Nam Em. Ảnh: FBNV Xem video "Trường Giang cover Mang tiền về cho mẹ". Nguồn FB Nhã Phương

