Chân dung diễn viên Hồng Hải vừa qua đời ở tuổi 31

Diễn viên Hồng Hải qua đời ở tuổi 31 vì bệnh gan. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Sinh thời, anh gây chú ý khi đóng vai Hải 33 trong phim Vi Cá tiền truyện: Cá con vượt biển lớn do Quách Ngọc Tuyên sản xuất. Ảnh chụp màn hình. Quách Ngọc Tuyên (ngoài cùng bên trái) bàng hoàng khi hay tin Hồng Hải qua đời. "Yên nghỉ em nhé. Một cậu em vẻ ngoài bặm trợn nhưng thật ra sống rất tình cảm, cư xử lễ phép, trọng tình nghĩa, thương yêu vợ con", Quách Ngọc Tuyên viết. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Theo An Ninh Thủ Đô, Hồng Hải là vận động viên thể hình. Anh giành 2 huy chương vàng hạng mục bán chuyên và chuyên nghiệp tại God of Tournament tháng 11/2022, huy chương vàng tại Đại hội Võ thuật Vovinam 2022, huy chương vàng thể hình PCA giải tiêu chí quốc tế tháng 12/2022. Ảnh: FBNV. Hồng Hải còn là thầy dạy võ tại trường tiểu học quốc tế. Ảnh: FBNV. Nam diễn viên sở hữu nhiều hình xăm lớn trên người, thân hình cơ bắp. Ảnh: Vietnamnet. Theo Vietnamnet, Hồng Hải kết hôn với Bé Ngoan vào năm 2019. Nam diễn viên thường phụ vợ ở tiệm làm tóc, làm móng. Ảnh: Vietnamnet. Khi Bé Ngoan mang bầu lần 2, Hồng Hải luôn theo sát vợ, sợ chị bị té ngã hoặc con trai 5 tuổi chơi đùa va vào bụng mẹ. Ảnh: Vietnamnet. Sự ra đi của Hồng Hải là mất mát to lớn đối với gia đình anh. Ảnh: Vietnamnet. Xem video: "Hồng Hải trong Vi Cá tiền truyện: Cá con vượt biển lớn". Nguồn Vietnamnet

