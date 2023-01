Chân dung con trai làm đạo diễn của nghệ sĩ Trà My

Con trai nghệ sĩ Trà My - Quản Trọng Phúc, 20 tuổi, là một nghệ sĩ trẻ đa tài. Cách đây hai năm, khi đang học năm thứ hai khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Quản Trọng Phúc lại trúng tuyển khoa Đạo diễn Đại học Sân khấu Điện ảnh. Mới đây, Quản Trọng Phúc vừa hoàn thành bộ phim đầu tay do mình đạo diễn "Chúng con yêu bố". Đây là một trong những phim chiếu trong dịp tết 2023. Bộ phim đầu tay của chàng đạo diễn trẻ cũng là do mẹ anh làm nhà sản xuất. Quàn Trọng Phúc cùng các diễn viên trong một cảnh quay "Chúng con yêu bố". Quản Trọng Phúc đang chỉ đạo một cảnh quay của bộ phim đầu tay. Bố mất từ khi còn nhỏ nên Quản Trọng Phúc và mẹ - nghệ sĩ Trà My như đôi bạn thân. Quản Trọng Phúc sở hữu ngoại hình đẹp trai, sáng láng. Quản Trọng Phúc có tính cách tự lập và rất tình cảm với mẹ. "Tôi sẽ dành những gì tốt đẹp nhất có thể để bạn được hạnh phúc. Những lúc tôi buồn hãy cho tôi mượn bờ vai… như này nhé bạn thân", nghệ sĩ Trà My viết trên trang cá nhân.Xem trailer hài Tết 2023 "Thông gia đón Tết". Nguồn Youtube/ Thăng Long AV

Con trai nghệ sĩ Trà My - Quản Trọng Phúc, 20 tuổi, là một nghệ sĩ trẻ đa tài. Cách đây hai năm, khi đang học năm thứ hai khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Quản Trọng Phúc lại trúng tuyển khoa Đạo diễn Đại học Sân khấu Điện ảnh. Mới đây, Quản Trọng Phúc vừa hoàn thành bộ phim đầu tay do mình đạo diễn "Chúng con yêu bố". Đây là một trong những phim chiếu trong dịp tết 2023. Bộ phim đầu tay của chàng đạo diễn trẻ cũng là do mẹ anh làm nhà sản xuất. Quàn Trọng Phúc cùng các diễn viên trong một cảnh quay "Chúng con yêu bố". Quản Trọng Phúc đang chỉ đạo một cảnh quay của bộ phim đầu tay. Bố mất từ khi còn nhỏ nên Quản Trọng Phúc và mẹ - nghệ sĩ Trà My như đôi bạn thân. Quản Trọng Phúc sở hữu ngoại hình đẹp trai, sáng láng. Quản Trọng Phúc có tính cách tự lập và rất tình cảm với mẹ. "Tôi sẽ dành những gì tốt đẹp nhất có thể để bạn được hạnh phúc. Những lúc tôi buồn hãy cho tôi mượn bờ vai… như này nhé bạn thân", nghệ sĩ Trà My viết trên trang cá nhân. Xem trailer hài Tết 2023 "Thông gia đón Tết". Nguồn Youtube/ Thăng Long AV