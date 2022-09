Dàn sao dự lễ giỗ Tổ nghề tại nhà vườn của Quang Tèo

Chiều 2/9, nghệ sĩ Quang Tèo, nghệ sĩ Trà My, đạo diễn Mai Long đã làm lễ dâng hương tạ ơn Tổ nghiệp tại nhà vườn của Quang Tèo ở Thạch Thất, Hà Nội. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám phía Bắc như: NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Trần Nhượng, đạo diễn Trần Bình Trọng... Theo chia sẻ của nghệ sĩ Quang Tèo, buổi lễ là dịp để anh bày tỏ lòng biết ơn thành kính đến Tổ nghiệp. Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Trà My đã đăng tải loạt ảnh buổi lễ giỗ Tổ, đồng thời cảm ơn những đồng nghiệp, khách mời đến tham dự. NSƯT Đỗ Kỷ tham gia sự kiện. Nam diễn viên gạo cội thay mặt các nghệ sĩ đọc văn tế Tổ nghề sân khấu. NSND Trần Nhượng dâng hương tạ ơn Tổ nghiệp. Đạo diễn Trần Bình Trọng. Đạo diễn Mai Long. Diễn viên Jimmii Khánh. Nghệ sĩ Trà My. Không gian nhà vườn rộng rãi, hoành tráng của nghệ sĩ Quang Tèo, nơi diễn ra buổi lễ.Xem trailer phim "Làng ế vợ 7". Nguồn Youtube Bình Minh film

Chiều 2/9, nghệ sĩ Quang Tèo, nghệ sĩ Trà My, đạo diễn Mai Long đã làm lễ dâng hương tạ ơn Tổ nghiệp tại nhà vườn của Quang Tèo ở Thạch Thất, Hà Nội. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám phía Bắc như: NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Trần Nhượng, đạo diễn Trần Bình Trọng... Theo chia sẻ của nghệ sĩ Quang Tèo, buổi lễ là dịp để anh bày tỏ lòng biết ơn thành kính đến Tổ nghiệp. Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Trà My đã đăng tải loạt ảnh buổi lễ giỗ Tổ, đồng thời cảm ơn những đồng nghiệp, khách mời đến tham dự. NSƯT Đỗ Kỷ tham gia sự kiện. Nam diễn viên gạo cội thay mặt các nghệ sĩ đọc văn tế Tổ nghề sân khấu. NSND Trần Nhượng dâng hương tạ ơn Tổ nghiệp. Đạo diễn Trần Bình Trọng. Đạo diễn Mai Long. Diễn viên Jimmii Khánh. Nghệ sĩ Trà My. Không gian nhà vườn rộng rãi, hoành tráng của nghệ sĩ Quang Tèo , nơi diễn ra buổi lễ. Xem trailer phim "Làng ế vợ 7". Nguồn Youtube Bình Minh film