Chân dung con trai Chế Linh tố bị đánh hội đồng tại chung cư

Mới đây, Zing đưa tin, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM, đang điều tra vụ ca sĩ Chế Phi - con trai Chế Linh bị đánh hội đồng tại chung cư Mỹ Đức. Cụ thể, vào sáng ngày 3/8, Chế Phi cùng người bạn đi xe máy về chung cư Mỹ Đức, phường 21, quận Bình Thạnh. Ở hầm gửi xe, nam ca sĩ mâu thuẫn với một người đàn ông. Ảnh: Công an nhân dân online, Vietnamnet Sau đó, một số thanh niên xuất hiện, chửi bới rồi xông vào đánh Chế Phi. Khi phát hiện sự việc, bảo vệ đến can ngăn, nhưng nhóm thanh niên vẫn tiếp tục đánh Chế Phi. Chỉ đến khi nam ca sĩ nằm bất động trên sàn, nhóm này mới bỏ đi. Chế Phi hiện tại bị thương ở vùng tay, chân và hai mắt khá nặng. Ảnh: PLO Theo Dân Việt, người thân của Chế Phi cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, do bị thương và say nên nam ca sĩ chưa làm việc được với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an TP HCM Chế Phi sinh năm 1971, là con trai của Chế Linh với người vợ đầu. Theo Tri thức trẻ, năm 1980, Chế Linh ra nước ngoài và mang theo người con trai đầu Chế Phương, để lại Chế Phi. Ảnh: Báo Tin Tức Chế Phi từng có những năm tháng phiêu bạt tại Thái Lan. Anh vừa đi hát, vừa may quần áo, vừa học xăm mình ở nơi đất khách quê người. Ảnh: Báo Tin Tức Từ Thái Lan về, Chế Phi bị nghiện. Khi trở về từ trại cai nghiện, anh quyết tâm làm lại từ đầu. Nam ca sĩ đi hát phòng trà, sân khấu, quán bar. Ảnh: Báo Tin Tức Về Chế Phi, Chế Linh từng ngậm ngùi: "Lần cuối cùng vào năm 1980 khi quyết định đi ra nước ngoài tôi đã âm thầm mang đứa con trai đầu là Chế Phương, lúc ấy Chế Phi còn nhỏ lắm, tôi chỉ mang theo được một đứa lớn 13 tuổi. Trước khi đi tôi có ôm Chế Phi lần cuối vào lòng và tự nghĩ không biết bao giờ mới gặp lại. Sau mấy mươi năm xa cách và ngày trở về quê hương, Chế Phi đã trưởng thành và cũng theo con đường nghệ thuật tôi rất vui". Ảnh: VietnamnetChế Phi từng vài lần đứng chung sân khấu với bố. Ảnh: Giáo dục Việt Nam Xem video "Ca sĩ Chế Phi bị đánh hội đồng tại chung cư". Nguồn Zing

