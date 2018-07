Chân dung "chị đại" khiến cả Cbiz nể sợ

Trong làng giải trí Hoa ngữ, có một "chị đại" khiến bao người nể sợ. Đó chính là Khâu Lê Khoan - người phụ nữ được biết đến với biệt danh "Đệ nhất nữ lưu manh trong làng giải trí". Cô là quản lý cũ cũng là người đóng vai trò quan trọng giúp Vương Phi và Na Anh trở thành diva của làng nhạc Hoa ngữ. Không chỉ vậy, Khâu Lê Khoan còn là đại ân nhân của chân dài Lâm Chí Linh.



Quản lý cũ của Vương Phi

Khâu Lê Khoan sinh năm 1963 tại Đài Loan. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô gia nhập làng giải trí. Dù sở hữu chất giọng hay nhưng do không có lợi thế ngoại hình, cô không thể trở thành ca sĩ mà chỉ nhận được công việc hát thế phía sau cánh gà cho các ngôi sao. Sau đó, cô gặp vấn đề về cổ họng và cần phải làm phẫu thuật nếu muốn tiếp tục công việc ca hát.

Khâu Lê Khoan được biết đến với biệt danh "Đệ nhất nữ lưu manh trong làng giải trí".

Không muốn động dao kéo, Khâu Lê Khoan quyết định đổi nghề. Cô chuyển sang làm trợ lý cho đạo diễn Trương Mỹ Quân. Cô được đạo diễn Trương chỉ dạy những kinh nghiệm quý báu về làm phim. Đáng tiếc sau đó, vị đạo này này lại không may mắc bệnh ung thư gan.

Thời điểm đó, thu nhập của Khâu Lê Khoan chỉ vào khoảng 8000 Đài tệ (gần 6 triệu đồng). Để cứu ân sư, cô đã nghĩ mọi cách gom 400 ngàn Đài tệ (gần 300 triệu đồng) giúp ông làm phẫu thuật. Có thể nói, Khâu Lê Khoan là một người sống rất có tình, có nghĩa.

Sau khi đạo diễn Trương Mỹ Quân qua đời, đạo diễn Chu Diên Bình vì quý mến tính cách thẳng thắn, nghĩa hiệp của của Khâu Lê Khoan nên đã nhận cô làm trợ lý. Bằng sự cố gắng học hỏi, cô dần thăng tiến lên thành nhà sản xuất phim.

Thời gian đi làm phim, Khâu Lê Khoan từng đụng độ không ít các đại ca xã hội đen - những kẻ đến gây sức ép cho diễn viên. Thế nhưng, với bản tính mạnh mẽ, cô không hề run sợ các tay anh chị mà còn đối đầu với chúng. Dù có bị dí súng vào đầu, cô vẫn coi như không có chuyện gì. Khâu Lê Khoan chia sẻ: "Thời đó, tôi chẳng biết sợ là gì".

Khâu Lê Khoan góp công không nhỏ trong thành công của diva Vương Phi.

Sau đó, Khâu Lê Khoan chuyển đến Hong Kong phát triển sự nghiệp. Cô cùng với bạn thành lập công ty K's Production chuyên về quản lý nghệ sĩ. Công ty của cô ký hợp đồng với Vương Phi, Na Anh và nhiều nghệ sĩ khác. Khâu Lê Khoan được đánh giá là một chuyên gia lăng xê ngôi sao. Vương Phi, Na Anh có thể trở thành Diva đình đám cũng có công không nhỏ của cô.

Năm 2006, Khâu Lê Khoan trở lại lĩnh vực điện ảnh, sản xuất bộ phim After This Our Exile. Tác phẩm này của cô gây tiếng vang lớn khi giành giải Phim hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Kim Mã lần thứ 43. Trong lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 26, phim tiếp tục rinh về ba giải lớn là Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim hay nhất và Kịch bản hay nhất.

Đại ân nhân của Lâm Chí Linh, được showbiz nể trọng

Sau bao năm trong nghề, Khâu Lê Khoan trở thành nhân vật "máu mặt" trong làng giải trí Hoa ngữ. Cô là nhân vật quen thuộc trong nhiều sự kiện lớn của Cbiz và được các ngôi sao nổi tiếng nể trọng.

Khâu Lê Khoan còn có ơn với siêu mẫu Lâm Chí Linh. Chuyện là vào năm 2005, chân dài xứ Đài khi biểu diễn tại Las Vegas, Mỹ đã bị một số tên xã hội đen ở đây đe dọa. Lâm Chí Linh sợ đến khóc ngay tại chỗ biểu diễn. Thật may, Khâu Lê Khoan tình cờ có mặt lúc đó và đã "giải quyết" đám côn đồ, giúp siêu mẫu có thể trở về nước an toàn.