Chân dung cặp đôi gây sốt khi đóng “King The Land“

Yoona - Lee Jun Ho đang gây sốt màn ảnh với vai diễn nam nữ chính trong phim King The Land nhờ ngoại hình đẹp và tương tác rất tốt giữa hai người. (Ảnh: allure) Yoona sinh năm 1990, là thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation. Cô đảm nhận các vai trò: Hát phụ, visual, center và là gương mặt đại diện của nhóm. (Ảnh: Dispatch) Cô đã tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình như: You Are My Destiny, Cinderella Man, Love Rain, Prime Minister and I, Võ Thần Triệu Tử Long, The K2, The King Loves, Lối thoát trên không, Hush, Big Mouth... (Ảnh: allure) Yoona từng được gọi là "nữ hoàng quảng cáo" sau khi xuất hiện trong nhiều quảng cáo và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu. Năm 2016, cô được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 30 người nổi tiếng dưới 30 tuổi trong lĩnh vực thể thao và giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất tại châu Á. (Ảnh: instagram) Trong King The Land - Khách sạn vương giả, diễn xuất của Yoona được fan khen ngợi hết lời dù phim mới chỉ chiếu được 4 tập. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu nữ ca sĩ nhận được lời khen về diễn xuất. (Ảnh: instagram) Lee Junho sinh năm 1990, thường được biết đến với nghệ danh Junho, là một ca sĩ, diễn viên người Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc 2PM. Vị trí của anh trong nhóm là hát chính, nhảy chính. (Ảnh: soompi) Trong phim King The Land, Junho vào vai Goo Won, anh chàng thừa kế giàu có và đẹp trai của King Hotel. (Ảnh: Allure) Năm 2021, Lee Junho vươn mình trở thành ngôi sao hàng đầu qua bộ phim truyền hình nổi tiếng The Red Sleeve Cuff nhờ vai diễn Thế tôn Lee San. (Ảnh: soompi) Năm 2006, Junho chiến thắng cuộc thi Super Star Survivor sau khi vượt qua hơn 6000 thí sinh tham gia. Junho cũng đã ký hợp đồng với JYP Entertainment (cùng với Taecyeon và Chansung - các thành viên của 2PM sau này). (Ảnh: allure) Junho đã tốt nghiệp trường Đại học Howon chuyên ngành diễn xuất. Điểm nổi trội của Junho là hát, beatbox, nhào lộn và nhảy. Junho thường được so sánh với ca sĩ Rain vì có khuôn mặt khá giống với Bi Rain. (Ảnh: soompi)Xem video: "Những sao Hàn có nghề tay trái là DJ cực chất". Nguồn Yan News

