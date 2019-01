"Cave già" trong phim Việt dày đặc cảnh nóng tiết lộ bí mật hậu trường

Sau bộ phim Quỳnh búp bê, màn ảnh nhỏ Việt Nam tiếp tục tạo được "cơn sốt" với khán giả bởi bộ phim Những cô gái trong thành phố.



Phim xoay quanh số phận của 4 cô gái thôn quê lên thành phố kiếm sống, có người bị dồn đẩy vào con đường "gái ngành", có người bị sàm sỡ, quấy rối nơi làm việc. 4 cô gái Cúc, Trúc, Lan, Mai, mỗi người một số phận.

Ở một diễn biến khác, trong tập 8 có sự xuất hiện của nhân vật Lâm đồ tể (Công Lý) và Ly (Thuý An) chuyển đến xóm trọ nơi 4 cô gái đang ở và đã xảy ra xô xát ngay lần đầu tiên chạm mặt.

Ly "cave" gây sự với 4 cô gái xóm trọ ngay lần đầu dọn đến, báo hiệu nhiều mánh lới và thủ đoạn trong tương lai. Ly là một "cave già hết đát", thích cà khịa, gây sự với tất cả mọi người. Đây là nhân vật thường xuyên gây ra những khó khăn cho 4 cô gái nhân vật chính trong phim. Đảm nhận vai Ly là diễn viên Thúy An, người được nhớ đến nhiều nhất với vai Hương Phố - người tình của thiếu gia Phan Hải trong Người phán xử. Thúy An đã có những chia sẻ câu chuyện hậu trường ít ai biết khi đảm nhận vai phản diện của bộ phim Những cô gái trong thành phố. - Sau vai diễn 1 Hương Phố lì lợm trong “Người phán xử”, nhiều người bất ngờ khi chị lại chọn tái xuất bằng một vai cave già hết đát trong “Những cô gái trong thành phố”. Lý do gì chị quyết định nhận vai này? - Lý do để nhận vai Ly trong phim Những cô gái trong thành phố này cũng rất đơn giản thôi. Bởi ngay từ khi cầm quyển kịch bản trên tay là Thúy An đã bị vai Ly cuốn hút từ những câu thoại và tính cách của nhân vật này. Hơn nữa nhân vật này là một cô "cave hết date", nó khác hoàn toàn với những vai diễn cá tính khác mà Thúy An đã từng đảm nhận. Chính vì cảm nhận được sự thú vị và mới mẻ ở vai diễn này mà Thúy An cũng không ngần ngừ gì mà đã quyết định thử sức với vai diễn này luôn. - Với chị, điều khó nhất để nhập vai nhân vật Ly là gì? - Với Thúy An điều khó nhất để nhập tâm được vào vai diễn đó là phải làm sao thể hiện cho khán giả thấy từ lối diễn cho tới những câu thoại cũng như lối sống buồng tuồng của một cô cave hết đát. Chính những điều đó đã làm Thúy An luôn phải đau đầu nhất. Vì nếu như không tìm hiểu rõ những điều đó ở nhân vật thì không thể nuôi được tâm lý của nhân vật và càng không thể nào diễn tả được đúng tâm trạng của vai diễn đó được. - Chị nghĩ sao về vai diễn “gái ngành” đang ngày một xuất hiện nhiều hơn trong các phim truyền hình Việt? - Với riêng cá nhân Thúy An thì thấy đó cũng là điều hết sức bình thường. Những vấn đề đó cũng là những vấn đề nhức nhối của xã hội ngày càng gia tăng. Chúng ta làm phim lên đây vừa để một phần cảnh tỉnh cho những cô gái thiếu hiểu biết, dễ bị lừa gạt để rồi sa ngã vào những con đường không lối thoát này biết mà tránh xa. Một phần nữa cũng là để cho chúng ta có cái nhìn dể thở hơn một chút đối với những cô gái đã rơi vào con đường lầm lỡ này. Bởi không phải cô gái nào làm cái nghề mạt hạng này cũng đều xấu xa như chúng ta nghĩ. Ví dụ như vai Ly của Thúy An đảm nhận cũng vậy, thực sự do dòng đời xô đẩy, bố mẹ mất sớm còn anh trai đi tù khi cô đang ở cái tuổi mới lớn, non nớt, lẽ ra lúc này rất cần sự yêu thương, quan tâm và che chở của gia đình thì chính cô lại phải lăn lộn ra xã hội quá sớm để kiếm từng đồng để nuôi thân qua ngày cộng thêm việc là cô còn phải kiếm tiền để còn nuôi anh trai mình ở tù hơn mười mấy năm. Có lẽ cái đó cũng chính là những việc mà chúng ta cần phải nhìn nhận thấu đáo một chút để không đẩy những con người lầm lỡ đó đi xa hơn,để rồi họ không có cơ hội để làm lại cuộc đời đồng nghĩa với việc đó thì xã hội này sẽ con gia tăng những tệ nạn đó nhiều hơn nữa, đến lúc chúng ta không thể kiểm soát được nó thì đó thực sự là điều rất tồi tệ. Hai nhân vật Lâm - Ly do nghệ sĩ Công Lý và Thúy An đóng được khán giả đánh giá xuất sắc, để lại điểm nhấn trong phim. - Khi đóng cùng Công Lý trong phim “Những cô gái trong thành phố”, chị học được điều gì từ người anh trong nghề diễn? - Đây không phải là lần đầu tiên tôi được làm việc cùng anh Công Lý. Vì ngoài làm phim ra thì tôi và anh Công Lý cũng làm chung dưới một mái nhà thứ hai đó là “Nhà hát kịch Hà Nội” không những vậy tôi còn là nhân viên của đoàn 2 thuộc quyền quản lý của anh. Có lẽ tôi thấy mình là một người quá may mắn khi được làm việc cùng anh, ngoài việc tâm huyết với nghề ra thì anh Công Lý là người sống rất chan hòa, tuy tính tình nóng nảy nhưng anh là một người rất thẳng thắn và cực kỳ yêu thương và biết quan tâm tới những người xung quanh mình. Mỗi lần diễn chung với anh ở trên sân khấu cũng như trên phim thì anh luôn phân tích và chỉ dạy cho tôi tỉ mỉ từng các chi tiết diễn, thậm chí từ cách đi, cười nói và biểu cảm rất nhỏ thôi mà không đúng anh cũng gọi tôi ra phân tích kỹ lại và nói tôi phải làm thế này mới đúng tâm lý của đoạn này. Qua những lần làm việc với anh như vậy tôi thấy mình trưởng thành hơn cả trong cách sống cũng như trong cách làm việc rất nhiều. Không chỉ riêng tôi đâu mà tất cả những diễn viên trẻ trong bộ phim này cũng đã được anh Công Lý giúp đỡ rất nhiều để có thể có được những lối diễn mới mẻ và rất màu sắc gửi tới khán giả. Tạo hình xấu xí của Thúy An trong vai phản diện. - Vừa kinh doanh vừa đi diễn, chị sắp xếp công việc ra sao?



- Lại nhắc tới việc làm sao để vừa cân đối công việc kinh doanh và nghề diễn làm tôi nhớ lại những bước đi đầu tiên còn quá mới mẻ trong việc kinh doanh của mình. Chính công việc kinh doanh đã cho tôi những trải nghiệm vừa khác lại vừa giống với nghề diễn của mình.

Khác ở điểm là khi bạn kinh doanh thì bạn phải dùng một cái đầu rất rất tỉnh táo để tính toán làm sao cho cho cửa hàng mình hoạt động và duy trì một cách hiệu quả và tốt nhất chứ không thể bào để đầu óc mình quá bay bổng làm theo cảm xúc nhiều như lúc diễn được.

Còn điều giống với nghề diễn đó là kinh doanh ở một khía cạnh nào đó nó cũng là một nghệ thuật, nghệ thuật ở đây đó là nó cũng cần một cái đầu luôn sáng tạo, con mắt phải luôn quan sát và nắm bắt từng cử chỉ của mỗi khách hàng, để từ đó ta có thể phục vụ họ một cách tốt nhất giống như nghề diễn thì chúng ta cũng fai nắm bắt và phân tích rõ ràng tâm lý nhân vật thì ta mới có thể thể hiện tốt vai diễn của mình.

- Nói về một năm 2018 đã qua, chị nhận thấy điều gì trong sự nghiệp của bản thân?

- Nhìn lại chặng đường đã qua của năm 2018 thấy mình cũng chưa làm được gì nhiều nhưng có một điều rất vui và hạnh phúc đó là Thúy An đã tìm thêm được niềm đam mê nữa cho mình, mà khi mình mới làm cũng không bao giờ nghĩ nó là đam mê thứ 2 của mình. Đam mê đó chính là kinh doanh, chính nó đã cuốn hút và chinh phục Thúy An giống như những vai diễn mà mình đã từng thể hiện bằng cả tâm huyết của mình.

Thúy An muốn khán giả mỗi khi nhớ tới mình không chỉ là những vai diễn hay hoặc là chỉ là cô diễn viên biết khóc biết cười mà Thúy An còn muốn khẳng định mình và chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy rằng mình là một người có bản lĩnh và năng lực khác nữa chứ không chỉ dừng lại ở “một Thúy An diễn viên nổi tiếng”.