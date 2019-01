Sao Việt “muối mặt” khi bị tố quỵt nợ từ vài triệu đến tiền tỷ

Gần đây, Á hậu Khánh Phương bất ngờ bị Thùy Trang - chị gái của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tố quỵt nợ. Theo lời Thùy Trang, năm 2016, Khánh Phương đã vay 300 triệu đồng và thỏa thuận sẽ làm việc cho Thùy Trang để trả nợ. Tuy nhiên, Khánh Phương hủy thỏa thuận và hứa trả góp mỗi tháng 10 triệu. Chỉ được 4 tháng, Khánh Phương không trả nữa. Đến nay, đã 3 năm, Khánh Phương vẫn nợ Thùy Trang 250 triệu đồng. Giữa ồn ào xù nợ, Khánh Phương giữ im lặng. Mới nhất, Thùy Trang cho biết Khánh Phương đã hứa sẽ hoàn lại 250 triệu đồng trước ngày 20/1. Trước Khánh Phương, không ít sao Việt bị tố quỵt tiền từ giá rẻ đến giá khủng. Chí Thiện là một trong những sao Việt vướng lùm xùm liên quan đến chuyện tiền nong. Cụ thể, năm 2009, nam ca sĩ bị một phóng viên tố mượn 3 triệu để đóng học phí cho em. Thế nhưng, sau đó 1 năm, Chí Thiện không những không trả nợ mà còn phủ nhận đã vay tiền. Vì bức xức trước thái độ của Chí Thiện nên người phóng viên này đã đưa các bằng chứng lên cơ quan công an. Đến lúc này, nam ca sĩ mới trả số tiền đã vay đồng thời xin lỗi một cách gượng ép. Dù không phải món nợ lớn nhưng Thúy Vinh cũng muối mặt khi bị một người phụ nữ tên Ngọc tố quỵt tiền. Theo người phụ nữ này, Thúy Vinh nhờ mua giày và đồng hồ với số tiền 5,6 triệu đồng nhưng 6 tháng nay chưa trả. Trước lời tố, Thúy Vinh giữ im lặng. Sao Việt bị tố quỵt tiền, xù nợ còn có Andrea (trái). Năm 2012, người đẹp bị Hồng Quế tố vay 10 triệu đồng nhưng cố tình không trả. Giữa lùm xùm, Andrea phủ nhận vay tiền hay sử dụng một đồng nào của Hồng Quế. Ảnh: Zing Hoàng Hải cũng gặp rắc rối về chuyện tiền bạc. Năm 2014, anh bị một cô gái có nickname là Stephanie Thảo tố lừa tình, lừa tiền. Theo cô gái này, cô đã chi cho Hoàng Hải 288 triệu đồng. Trước lời tố, nam ca sĩ không đôi co với Stephanie Thảo nhưng cũng không phủ nhận. Ảnh: Gia đình xã hội Người mẫu Doãn Tuấn cũng vướng lùm xùm liên quan đến tiền nong. Vào năm 2014, Vĩnh Thụy cho biết, anh cho Doãn Tuấn vay 1,6 tỷ cách đây 3 năm, nhưng sau nhiều lần đòi, chồng của “cá sấu chúa” Quỳnh Nga vẫn không chịu trả. Ảnh: Đời sống pháp luật Trước lời tố của Vĩnh Thụy, vợ chồng Doãn Tuấn phủ nhận. Quỳnh Nga cho biết, chồng cô và Vĩnh Thụy làm ăn chung nhưng bị xù nợ. Trong khi đó, Doãn Tuấn thách thức Vĩnh Thụy đối chất trước công an. Ảnh: Một thế giới Giống như Doãn Tuấn, nghệ sĩ Chánh Tín cũng bị tố xù nợ. Cụ thể, một người tên Quân Anh cho hay gia đình anh đã mang nhà bảo lãnh cho công ty của Chánh Tín vay ngân hàng hơn 1,2 tỷ để làm phim. Ảnh: Zing Tuy nhiên, do Chánh Tín làm ăn thua lỗ, không có tiền trả ngân hàng nên gia đình người đàn ông này bị ngân hàng kiện ra tòa, đòi thu hồi để phát mãi ngôi nhà. Về phía Chánh Tín, ông cho rằng đó là tiền hai người hùn vốn làm ăn mà thôi. Ảnh: Zing Năm 2012, Phước Sang đã bị doanh nhân Chung Minh đâm đơn kiện đòi nợ gần 5 tỷ đồng đồng thời tố Phước Sang mượn chiếc xe Mercesdes S350 và không hề mang trả. Trước lời tố này, Phước Sang khẳng định anh nợ tiền nhưng không quỵt. Ảnh: Vietnamnet Phước Sang cho biết, số tiền đó được Chung Minh hùn vốn nhưng rồi lại rút. Vì kinh doanh khó khăn nên Phước Sang không thể thể trả kịp. Về chiếc xe, Phước Sang cho biết anh cũng bị một người bạn khác mượn đi chơi bời, sau đó anh đã trao trả lại cho chủ cũ. Có thể thấy, rắc rối về tiền nong trong showbiz Việt không phải là chuyện hiếm. Khi vướng scandal quỵt tiền, xù nợ, sao Việt phần nào đánh mất hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Thiết nghĩ, với chuyện nợ nần, sao Việt cần hành xử đẹp để sự việc không bị đẩy đi quá xa. Ảnh: Zing Xem video "Ngắm sao Việt đẹp không cần son phấn". Nguồn Youtube/vtc

