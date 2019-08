Cao Toàn Mỹ - Trương Hồ Phương Nga: Từ yêu đến bê bối dậy sóng dư luận

Vụ án tình tiền của Trương Hồ Phương Nga - Cao Toàn Mỹ tốn nhiều giấy mực báo chí. Scandal mở đầu với việc Phương Nga bị tạm giam và bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 16,5 tỷ của Cao Toàn Mỹ năm 2015. Ảnh: Lao động Trong phiên tòa ngày 21/9/2016, Phương Nga tiết lộ 16,5 tỷ thực chất là cái giá cho "hợp đồng tình ái" giữa cô và Cao Toàn Mỹ trong 7 năm. Lúc này, dư luận sốc trước lối sống thực dụng của Phương Nga. Vụ án của người đẹp sau đó có diễn biến phức tạp. Ảnh: VOV Trong phiên tòa xét xử ngày 23/6/2017, Phương Nga sử dụng quyền im lặng còn Cao Toàn Mỹ phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ tình ái giữa ông và Phương Nga, cho rằng đó chỉ là mối quan hệ bạn bè. Ảnh: Giao thông Trong phiên tòa xét xử sáng 26/6/2017, Phương Nga lên tiếng về "hợp đồng tình ái" sau nhiều lần thực hiện quyền im lặng. Nàng hoa hậu khẳng định giữa cô và Cao Toàn Mỹ không có hợp đồng mua bán nhà. Ảnh: Dân Việt Ngày 29/6/2017, TAND TP HCM thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép Phương Nga cùng người bạn Thùy Dung được tại ngoại, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ảnh: Dân Việt Tháng 6/2018, vụ án của Phương Nga được phục hồi điều tra. Tháng 10/2018, Viện KSND TP HCM đã ra quyết định gia hạn điều tra vụ án. Tháng 12/2018, Công an TP HCM lại ra quyết định đình chỉ điều tra bị can. Ảnh: Pháp luật plus Tháng 1/2019, Trương Hồ Phương Nga đề nghị Viện trưởng VKSND TP.HCM xem xét lại quyết định đình chỉ điều tra vụ án đồng thời có đơn gửi cơ quan điều tra tố cáo ông Cao Toàn Mỹ vu khống. Ảnh: Zing Mới đây, VKSND TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án vu khống đối với ông Cao Toàn Mỹ theo đơn tố cáo của Phương Nga. Theo VKS, ông Mỹ không có hành vi phạm tội như nội dung tố giác của Trương Hồ Phương Nga. Qua điều tra cho thấy Phương Nga từng cung cấp các văn bản thể hiện có nhận tiền để mua nhà cho ông Mỹ, do đó không đủ cơ sở quy kết ông Mỹ vu khống, bịa đặt. Ảnh: Nhà đầu tư Vì vướng ồn ào tình tiền với đại gia, Phương Nga rơi vào vòng lao lý đồng thời đánh mất hình ảnh. Dù nhiều ý kiến bày tỏ người đẹp đáng thương song cũng không ít người chỉ trích cô đã có lối sống thực dụng. Sau khi được tại ngoại, Phương Nga có cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng hơn. Người đẹp đọc sách, tập yoga, đi chùa cầu bình an. Phương Nga cũng hạn chế tham gia showbiz. Theo Ngôi sao, Phương Nga cho biết không có người đàn ông nào dám tiếp xúc, làm quen suốt năm qua. Người đẹp còn thừa nhận không còn cảm xúc yêu đại gia và sợ hãi nếu ai đó đề nghị "yêu thương, bao bọc" cho cô. Xem video "Trương Hồ Phương Nga - Hồng Nhung trở lại sau vấp ngã". Nguồn Youtube/vtc

Vụ án tình tiền của Trương Hồ Phương Nga - Cao Toàn Mỹ tốn nhiều giấy mực báo chí. Scandal mở đầu với việc Phương Nga bị tạm giam và bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 16,5 tỷ của Cao Toàn Mỹ năm 2015. Ảnh: Lao động Trong phiên tòa ngày 21/9/2016, Phương Nga tiết lộ 16,5 tỷ thực chất là cái giá cho "hợp đồng tình ái" giữa cô và Cao Toàn Mỹ trong 7 năm. Lúc này, dư luận sốc trước lối sống thực dụng của Phương Nga. Vụ án của người đẹp sau đó có diễn biến phức tạp. Ảnh: VOV Trong phiên tòa xét xử ngày 23/6/2017, Phương Nga sử dụng quyền im lặng còn Cao Toàn Mỹ phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ tình ái giữa ông và Phương Nga, cho rằng đó chỉ là mối quan hệ bạn bè. Ảnh: Giao thông Trong phiên tòa xét xử sáng 26/6/2017, Phương Nga lên tiếng về "hợp đồng tình ái" sau nhiều lần thực hiện quyền im lặng. Nàng hoa hậu khẳng định giữa cô và Cao Toàn Mỹ không có hợp đồng mua bán nhà. Ảnh: Dân Việt Ngày 29/6/2017, TAND TP HCM thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép Phương Nga cùng người bạn Thùy Dung được tại ngoại, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ảnh: Dân Việt Tháng 6/2018, vụ án của Phương Nga được phục hồi điều tra. Tháng 10/2018, Viện KSND TP HCM đã ra quyết định gia hạn điều tra vụ án. Tháng 12/2018, Công an TP HCM lại ra quyết định đình chỉ điều tra bị can. Ảnh: Pháp luật plus Tháng 1/2019, Trương Hồ Phương Nga đề nghị Viện trưởng VKSND TP.HCM xem xét lại quyết định đình chỉ điều tra vụ án đồng thời có đơn gửi cơ quan điều tra tố cáo ông Cao Toàn Mỹ vu khống. Ảnh: Zing Mới đây, VKSND TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án vu khống đối với ông Cao Toàn Mỹ theo đơn tố cáo của Phương Nga. Theo VKS, ông Mỹ không có hành vi phạm tội như nội dung tố giác của Trương Hồ Phương Nga. Qua điều tra cho thấy Phương Nga từng cung cấp các văn bản thể hiện có nhận tiền để mua nhà cho ông Mỹ, do đó không đủ cơ sở quy kết ông Mỹ vu khống, bịa đặt. Ảnh: Nhà đầu tư Vì vướng ồn ào tình tiền với đại gia, Phương Nga rơi vào vòng lao lý đồng thời đánh mất hình ảnh. Dù nhiều ý kiến bày tỏ người đẹp đáng thương song cũng không ít người chỉ trích cô đã có lối sống thực dụng. Sau khi được tại ngoại, Phương Nga có cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng hơn. Người đẹp đọc sách, tập yoga, đi chùa cầu bình an. Phương Nga cũng hạn chế tham gia showbiz. Theo Ngôi sao, Phương Nga cho biết không có người đàn ông nào dám tiếp xúc, làm quen suốt năm qua. Người đẹp còn thừa nhận không còn cảm xúc yêu đại gia và sợ hãi nếu ai đó đề nghị "yêu thương, bao bọc" cho cô. Xem video "Trương Hồ Phương Nga - Hồng Nhung trở lại sau vấp ngã". Nguồn Youtube/vtc