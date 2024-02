Bỏ rơi con mắc bệnh, Sao “Cuộc chiến thượng lưu” bị chỉ trích

Xuất hiện trong chương trình The Village Presidents People của đài tvN, Shin Eun Kyung lần đầu nhắc đến cậu con trai 20 tuổi mắc bệnh não úng thủy. Được biết, con trai của Shin Eun Kyung sống cùng bà nội sau khi bố mẹ ly hôn.

Con tôi luôn cần có người ở bên để có thể di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Thằng bé không thể sống thiếu sự giúp đỡ của người khác".

Cũng tham gia chương trình The Village Presidents People, nữ diễn viên Kim Soo Mi đã lên tiếng bảo vệ Shin Eun Kyung: "Tôi thường xuyên dùng bữa với Eun Kyung. Cô ấy luôn nỗ lực sống vì con trai. Shin Eun Kyung thật bất hạnh khi bị nói bỏ rơi con trai. Tôi khẳng định, Shin Eun Kyung không phải là người mẹ vô trách nhiệm".

Vài ngày trước, một số nguồn tin chia sẻ, Shin Eun Kyung bỏ rơi cậu con trai mắc bệnh của mình. Thông tin này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của nữ diễn viên Cuộc chiến thượng lưu.

Shin Eun Kyung (SN 1973) chính thức ra mắt làng giải trí với tư cách diễn viên nhí khi mới 14 tuổi qua tác phẩm truyền hình Desire it Bit. Với vẻ ngoài cá tính, lối diễn xuất đa dạng và phong phú, Shin Eun Kyung nổi tiếng khắp Hàn Quốc nhờ vai nữ chính ở phim điện ảnh kinh điển Vợ tôi là Gangster.

Shin Eun Kyung (phải) trong "Cuộc chiến thượng lưu" (Ảnh: News).

Vợ tôi là Gangster không chỉ gây cơn sốt phòng vé tại châu Á mà thành công của phim còn khiến những nhà làm phim Hollywood hứng thú và mua lại kịch bản. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm đặc sắc như Oh My Ghost, The Last Empress, Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu)...