Bé Mận "Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh" năm ấy giờ ra sao?

5 năm trước, bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh gây bão các phòng vé, cùng lúc đó các nhân tố diễn viên trẻ đã gây được sự chú ý. Trong đó, cái tên để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả là cô bé Mận trong trẻo do Lâm Thanh Mỹ thủ vai. Khi ấy, Lâm Thanh Mỹ chỉ mới lên 10 tuổi nhưng đã được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Bẵng đi một thời gian, Lâm Thanh Mỹ dắt túi thêm nhiều vai diễn đáng nhớ trong nhiều bộ phim điện ảnh. Giờ đây, cô bé Mận ngày nào đã trở thành một thiếu nữ 15 tuổi xinh đẹp, duyên dáng hơn. Dù vẫn còn những nét ngây ngô, trẻ con vì mới bước vào cấp 3 thế nhưng không thể phủ nhận Lâm Thanh Mỹ đã khác rất nhiều so với lúc trước. Mới đây nhất, Lâm Thanh Mỹ đã cập nhật hình ảnh đi học thường ngày của mình trên fanpage gây chú ý. Rũ bỏ trang phục đi sự kiện, bé Mận của phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh khi đến trường lại mộc mạc, giản dị đến không ngờ. Nhưng chính vì như thế, diễn viên nhí Lâm Thanh Mỹ mới giữ được sự trẻ trung, hồn nhiên đúng với lứa tuổi. Được biết, năm 2020 cô nàng tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Không như các sao nhí khác chọn các ngôi trường quốc tế đắt đỏ, Lâm Thanh Mỹ lại đăng ký vào trường THPT Nguyễn Hiền, một trường cấp 3 công lập trên địa bàn TP.HCM. Kết thúc kỳ thi, Lâm Thanh Mỹ trúng tuyển vào trường với tổng điểm là 38 cho 3 môn, trong đó Toán và Văn nhân hệ số 2. Đây là điểm số khá tốt, chứng tỏ dù bận rộn với lịch trình quay phim, sự kiện nhưng "bé Mận" vẫn không hề bỏ bê chuyện học hành. Bước vào giai đoạn dậy thì, Lâm Thanh Mỹ từng tâm sự trên báo chí rằng mình chỉ cao và điệu đà hơn đôi chút, còn lại mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Lâm Thanh Mỹ vẫn sử dụng trang phục do mẹ mua, vẫn được ba đưa đón đi học, đi quay phim. Mời quý độc giả xem video: Lâm Thanh Mỹ - sao nhí lột xác thành công nhất Vbiz - Nguồn: Kinglive

