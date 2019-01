Bỏ lại “vận đen” năm cũ, Thư Dung “sang chảnh” trên phố

Á hậu Thư Dung là chân dài tai tiếng nhất năm 2018 khi bị "ném đá" vì bộ ảnh khoe thân phản cảm tại "Tuyệt tình cốc" Đà Lạt, đến việc hứng chỉ trích vì vướng dính nghi vấn có liên quan đến đường dây bán dâm gồm nhiều MC, á hậu nổi tiếng tại TP HCM. Lùm xùm liên tiếp khiến người đẹp bị tước hết danh hiệu đã đạt được trước đó. Bỏ mặc đằng sau những "vận đen" của năm cũ, Thư Dung tái xuất mới nhất với hình ảnh sang chảnh, diện bộ đầm đỏ rực, tạo dáng gợi cảm ngay trên đường phố ngày đầu năm mới. Đăng dòng chia sẻ: "Cô gái một buổi chiều đầu năm đỏ rực", người đẹp gốc Hà Giang hy vọng một năm mới may mắn hơn? Cuộc sống sang chảnh của chân dài sinh năm 1995 khiến nhiều người khá bất ngờ khi nó hoàn toàn đối lập với những hình ảnh tiết lộ gia cảnh khốn khó ở quê nhà của người đẹp. Bị gia đình bạn trai khá giả ngăn cấm vì không môn đăng hộ đối, lại phải đối mặt với những khoản vay chạy tiền chữa bệnh cho bố khiến Thư Dung lâm cảnh khó khăn sau khi vướng nghi án bán dâm ngàn đô. Trước khi lộ ảnh gia cảnh khó khăn, "Á hậu bị tước vương miện" Thư Dung thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh trên trang cá nhân. Đi máy bay khoang hạng sang, diện đồ đắt tiền. Người đẹp cũng có thú mua sắm hàng hiệu. Trước những hình ảnh đối lập của Thư Dung, một người chị họ của cô cho biết trên Đời sống Plus: "Không như mọi người nghĩ, khi tham dự sự kiện showbiz, Thư Dung ăn mặc không ra gì thì làm sao lấy hình ảnh được". Tuy vậy tất cả những lý do mà Thư Dung đưa ra nhằm chứng minh cho việc "túng quá làm liều", chỉ ngồi cafe với đại gia trong khách sạn chứ không bán dâm... vẫn chưa thể khiến dư luận không ngừng chỉ trích. Ảnh: FBNV, VNN, cắt clip...

