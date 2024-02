Bí quyết dưỡng nhan của Hoa hậu Hà Kiều Anh

Ở tuổi 47 và là mẹ của ba con nhưng Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn giữ được vóc dáng, làn da đáng mơ ước. "Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý kết hợp tập thể dục, tôi còn chăm sóc da thường xuyên với các liệu trình phù hợp, sử dụng mặt nạ trước khi đi ngủ, sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài...", Hoa hậu Việt Nam 1992 chia sẻ bí quyết dưỡng nhan. Ngoài ra Hà Kiều Anh còn thường xuyên tập yoga, uống nhiều sữa để tốt cho da và cung cấp vitamin cho cơ thể. Sau 32 năm giành vương miện hoa hậu, Hà Kiều Anh vẫn trê trung, cuốn hút. Vóc dáng săn chắc, đôi chân thon dài, khuôn mặt không in hằn vết thời gian, Hà Kiều Anh được khen trẻ hơn so với tuổi. Làn da mịn màng, căng tràn sức sống cũng là yếu tố giúp Hà Kiều Anh giữ mãi thanh xuân. Dù đã hơn 3 thập kỷ đạt danh hiệu hoa hậu nhưng vẻ trẻ trung, quyến rũ của Hà Kiều Anh khiến cô không hề bị giảm độ hot. Mỹ nhân 7X luôn tự tin khoe vóc dáng trong các sự kiện. Thần thái của nàng hậu sinh năm 1976 luôn được đánh giá cao bởi rất sang chảnh và cuốn hút. Gia đình hạnh phúc, đủ đầy cũng là yếu tố giúp Hà Kiều Anh ngày càng nhuận sắc.Xem video: Hà Kiều Anh chia sẻ lý do thi hoa hậu. Nguồn Hoa hậu Việt Nam

