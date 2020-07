Bất ngờ cuộc sống của dàn sao nam “Đội đặc nhiệm nhà C21”

“ Đội đặc nhiệm nhà C21” là bộ phim kể về nhóm đặc nhiệm gồm các cô, cậu học trò chơi thân với nhau và thích phá án. Nhóm ban đầu có 5 thành viên: Minh tổ cú, Sơn sọ, Quang sọt, Sáng béo và Tùng quắt rồi có thêm Hạnh tăm tre và Tuyết mèo con. Sau 22 năm, dàn nam diễn viên “Đội đặc nhiệm nhà C21” có những ngã rẽ khác nhau. Đóng Sơn - cậu lớp trưởng cao to, giỏi võ và gan dạ nhất nhóm là Đức Thịnh. Sau khi “Đội đặc nhiệm nhà C21” kết thúc, con đường nghệ thuật của Đức Thịnh nhiều chông gai. Anh ca hát, sáng tác, sản phẩm phim, làm MC nhưng sự nghiệp không thành công như mong đợi. Vì đam mê nghệ thuật, Đức Thịnh từng cãi lời bố mẹ, từ bỏ theo đuổi công việc kinh doanh của gia đình. Ảnh: Yeah1 Đức Thịnh kết hôn năm 2013 với một đồng nghiệp. Mới đây, nam diễn viên phát hiện bị ung thư hạch giai đoạn 2. Hiện tại, Đức Thịnh vẫn có thể xoay sở được kinh phí điều trị. Về tình trạng sức khỏe, Sơn của “Đội đặc nhiệm nhà C21” không bị tác dụng phụ khi truyền hóa chất. Ảnh: FBNV Quang sọt - cậu nhóc nhỏ nhắn, da ngăm đen nhưng nhanh nhẹn (Hán Quang Tú đóng) cũng là nhân vật để lại nhiều ấn tượng cho khán giả “Đội đặc nhiệm nhà C21”. Sau bộ phim, Quang Tú tốt nghiệp khoa Sân khấu tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh rồi làm giảng viên tại đây. Ảnh: Ngôi sao Bên cạnh việc giảng dạy, Quang Tú còn tham gia một số vai diễn nhỏ trong các phim truyền hình như "Người phán xử". Nam diễn viên kết hôn năm 2014 với Trịnh Diệp - cử nhân chuyên ngành Lý luận phê bình điện ảnh. Hiện tại, cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: Ngôi sao Trong “Đội đặc nhiệm nhà C21”, Tùng Lâm đóng vai Sáng béo. Nhân vật này mang lại tiếng cười cho khán giả bởi vẻ ngoài mũm mĩm, hay ăn nhưng học rất giỏi, có tài chụp ảnh và luôn giúp bạn bè. Trước “Đội đặc nhiệm nhà C21”, Tùng Lâm vốn tham gia đóng phim từ khi còn học lớp 5. Ảnh: Dân Việt Khi lớn lên, Tùng Lâm bất ngờ chia tay màn ảnh nhỏ để trở thành võ sĩ Judo chuyên nghiệp. Nhờ hoạt động thể thao, anh giảm cân thành công. Sau thời gian theo đuổi Judo, Tùng Lâm du học ở Trung Quốc ngành kinh tế rồi tham gia vào công việc kinh doanh cùng gia đình. Nam diễn viên một thời đã kết hôn và kín tiếng về đời tư. Ảnh: Dân Việt Là người có tài suy luận, thích phá án, nhân vật Minh tổ cú được chọn làm đội trưởng đội đặc nhiệm nhà C21 trong phim. Nhân vật này do Tuấn Long đảm nhận. Tuấn Long tham gia nghệ thuật cho đến năm 18 tuổi thì chia tay phim ảnh. Một số bộ phim Tuấn Long tham gia gồm: “Vui buồn sau lũy tre làng”, “Bạn cùng lớp”, “Nhà có cánh cổng sắt”. Ảnh: Vietnamnet Sau khi từ giã nghệ thuật, chàng Minh tổ cú ngày nào làm việc trong ngành công an. Giống Tùng Lâm và Hán Quang Tú, Tuấn Long đã lập gia đình. Đến nay, có rất ít thông tin về đời tư của Tuấn Long. Ảnh: Gia đình Việt Nam Mời quý độc giả xem video "Nhiều hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư". Nguồn VTC

