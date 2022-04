Bao lần Noo Phước Thịnh đáp trả antifan gay gắt?

Mới đây, khi Noo Phước Thịnh đăng tải hình ảnh cá nhân kèm chú thích: “61.5 kg”, một cư dân mạng gọi nam ca sĩ là “bê đê”, thậm chí còn tag một người bạn để đùa cợt. Trước bình luận kém duyên, Noo Phước Thịnh đáp trả gay gắt. Ảnh: Saostar Noo Phước Thịnh đăng tải ảnh của 2 antifan đồng thời có các status nhắn nhủ hai người này: “Bất hạnh quá nên mới phải đi cười cợt người khác để an ủi bản thân. Cố mà sống cho an yên”, “tới đoạn mắc cười chưa, đâu mất tiêu rồi? Kể mình nghe với, nãy 2 bạn cười to nhất xóm mà. Mọi người cần thông tin địa chỉ tiệm tóc này không, khéo vào lại bị miệt thị”. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Noo Phước Thịnh đáp trả antifan. Ảnh: FBNV Tháng 12/2021, khi Noo Phước Thịnh đăng ảnh khoe cơ bắp cuồn cuộn ở phòng tập gym, một antifan “cà khịa” nam ca sĩ: “Gồng làm cái gì, có cơ đâu mà gồng vậy anh". Ảnh: Công lý và xã hội Noo Phước Thịnh đăng ảnh antifan kèm status của người này tương tư về con gái. Đồng thời, nam ca sĩ viết: "Anh gồng cha, gồng mẹ, gồng sự nghiệp chứ chả dám tương tư để cha mẹ còng lưng ngoài kia. Còn lên đây nói xàm, lượn đi chú em ơi". Ảnh: Công lý và xã hội Cũng vào tháng 12/2021, Noo Phước Thịnh bị antifan “cà khịa” khi gọi là "chị". Cụ thể, khi Noo Phước Thịnh đăng tải hình ảnh khoe hình thể săn chắc kèm lời cảm ơn đến người hâm mộ vì lời chúc mừng sinh nhật, một cư dân mạng để lại bình luận kém duyên: "Chúc chị gái ruột của em sinh nhật vui vẻ. Chúc chị tuổi mới bớt gồng". Ảnh: Saostar Noo Phước Thịnh lập tức "vỗ" thẳng mặt antifan: "Hay bây giờ mình thử kêu gọi mọi người tẩy chay luôn cơ sở làm đẹp của bạn. Vì làm đẹp cho đời, cho người mà mở miệng ra như vậy, thử hỏi ai dám giao tính mạng cho bạn. Bạn thích mình thử không, cho vui?. Nhớ để bình luận này lại nhé”. Ảnh: FBNV Một lần bị một số antifan gọi là “chị”, Noo Phước Thịnh viết: "Thời đại giờ phát triển nhanh quá, tôi chả hiểu lôi giới tính ra để khen thì quan điểm kiểu gì ông ơi, văn minh lên. Gọi hộ tôi cả mấy người thả “haha” và “like” quan điểm của ông vào, tôi tiếp luôn một thể". Ảnh: FBNV Noo Phước Thịnh cũng từng bức xúc đáp trả antifan công kích vấn đề giới tính: “Cứ cười, cứ miệt thị đi nhưng nhớ là phải tin một điều người làm thì trời nhìn”. Ảnh: FBNV Năm 2017, Noo Phước Thịnh gây tranh cãi khi công kích lại antifan bằng những từ ngữ khó nghe. Cụ thể, trong một lần livestream, nam ca sĩ bị một số khán giả bình phẩm không hay về nhan sắc. Ảnh: FBNV Về phần mình, Noo Phước Thịnh mắng mỏ antifan: “Có mấy bạn lên cảm thấy rất bất mãn với việc mình đẹp hay sao ấy nên phải dìm cho bằng được. Tại sao phải làm như vậy? Nếu các bạn cảm thấy mình rảnh quá thì hãy đi làm việc gì có ích đi như nhặt rác ngoài sân vậy, như là đi chùi toilet chứ tại sao phải chui lên đây bình luận không hay như vậy làm gì?”. Ảnh: FBNV Xem video "Noo Phước Thịnh hát Thương em là điều anh không thể ngờ". Nguồn Noo Phước Thịnh

