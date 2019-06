“Bàn thờ” cầm chắc lọt top 15: Thí sinh làm lố, BTC hưởng lợi?

>>> Mời quý độc giả xem video "Trang phục Bàn thờ thiết kế cho Hoàng Thuỳ gây tranh cãi". Nguồn VTV:

Thiết kế trang phục “Bàn thờ” có cơ hội vào thẳng Top 15



Cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam – Á hậu Hoàng Thuỳ dự thi Miss Universe 2019 hiện nhận được nhiều sự chú ý. Đặc biệt, sau khi tác phẩm “Bàn thờ” được công bố, mẫu thiết kế này lập tức gây bão mạng.

Tác phẩm dự thi của thí sinh Phạm Quang Minh gây sốc khi mô phỏng bàn thờ gia tiên, với hình ảnh bát hương, gà luộc, cơm cúng… lẫn khung ảnh thờ trên trang phục.

Sự sáng tạo quá đà của nam sinh viên học chuyên ngành thiết kế thời trang vấp phải nhiều ý kiến ném đá của cư dân mạng. "Lư hương mà đặt ở mông, ảnh thờ thì để trên mặt. Lố bịch, phản cảm”, một thành viên bày tỏ.

Thiết kế gây tranh cãi. Ảnh: FB Không chỉ cư dân mạng, nhiều người có chuyên môn cũng không ủng hộ ý tưởng đưa bàn thờ lên trang phục của Quang Minh. Theo NTK Hà Duy, không nên mang chuyện tâm linh lên trang phục, quần áo. Và bộ trang phục "Bàn thờ" này khó có thể mang đi ra nước ngoài với mục đích quảng bá văn hoá Việt bởi bản thân nó đã không hàm chứa thông điệp về văn hoá.

Chia sẻ với Dân Trí, Tiến sĩ Mỹ học Nguyễn Thế Hùng cũng bày tỏ: "Tôi không biết các nhà thiết kế đánh giá như thế nào về bộ trang phục "bàn thờ". Nhưng với tôi đó là một sự táo bạo không cần thiết, thậm chí là một sự đánh đổi văn hoá để gây chú ý. Sự đánh đổi này quá đắt và quá nhiều tổn thương”.

Chính Phạm Quang Minh - tác giả của thiết kế gây tranh cãi cũng thừa nhận tác phẩm của mình lố. Chia sẻ với Zing, nam sinh viên 10X cho biết: “Do ý tưởng của các bạn tham gia cuộc thi có những thứ quá phổ biến, nên tôi chọn bàn thờ gia tiên cho thiết kế. Tuy nó hơi lố nhưng vẫn mang một nét đẹp truyền thống của dân tộc mà lại quen thuộc với người dân Việt Nam".

Hiện tại, dù vấp phải những ý kiến trái chiều nhưng bản thiết kế trang phục “Bàn thờ” vẫn dẫn đầu lượt like trên fanpage của cuộc thi. Tính đến chiều 31/5, có 56,1 nghìn lượt like cho Bàn thờ, thiết kế Sơn Tinh – Thuỷ Tinh có 52 nghìn lượt like, Văn Lang ngàn thu có 32 nghìn lượt like.

Với việc dẫn đầu lượng tương tác trên mạng xã hội, có thể “Bàn thờ” sẽ lọt Top 15 trang phục xuất sắc. Ngay cả đại diện BTC cuộc thi cũng bày tỏ, việc "Bàn thờ" có khả năng vào Top 15 là bình thường nếu được bình chọn nhiều từ khán giả.

Càng ồn ào BTC càng hưởng lợi?

Cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế đã bước vào mùa thứ ba. Không phủ nhận, từ cuộc thi, BTC đã lựa chọn được nhiều trang phục sáng tạo, độc đáo và đẹp mắt. Tuy nhiên có không ít những tác phẩm gây ồn ào. Trang phục Bánh mì trước đó cũng từng dậy sóng dư luận. Tuy vậy, chính hiệu ứng đám đông khiến cho trang phục của thí sinh lẫn cuộc thi trở thành tâm điểm chú ý.

Năm nay, "Bàn thờ" với những ý kiến trái chiều cũng góp phần không nhỏ giúp PR cho cuộc thi. Đó cũng là lý do, dù dễ dàng lường trước được phản ứng tiêu cực của dư luận đối với trang phục nhưng BTC vẫn chấp nhận và công khai thiết kế này.

Đại diện BTC cho biết, cuộc thi tôn trọng tư duy và sáng tạo của thí sinh nên các tác phẩm gửi về đều được đăng tải trên fanpage của cuộc thi, còn việc thẩm định và bình chọn là do khán giả quyết định.

Thiết kế Sơn Tinh - Thuỷ Tinh nhận được nhiều lời khen ngợi và lượng bình chọn cao từ khán giả. Ảnh: FB

Dẫu vậy, BTC cũng nhấn mạnh, trang phục chiến thắng chung cuộc sẽ do ban giám khảo, khán giả và đại diện Việt Nam tại “Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019” lựa chọn. Bộ trang phục phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, độc đáo, mang bản sắc văn hóa dân tộc và thể hiện được kỹ năng trình diễn trên sân khấu, tạo hiệu ứng với khán giả.