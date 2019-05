Song Hye Kyo “cặp kè” với ai sau ồn ào hôn nhân?

Song Hye Kyo và Song Joong Ki là cặp đôi xứ Hàn gây ồn ào từ đầu năm nay đến nay bởi tin đồn ly hôn. Gần đây, trong buổi ra mắt phim mới, Song Joong Ki ngầm phủ nhận nghi vấn tình cảm vợ chồng rạn nứt. Sau lời khẳng định hôn nhân vẫn êm ấm của Song Joong Ki, có thông tin Song Hye Kyo sắp trở lại màn ảnh Hàn với bộ phim truyền hình mang tên "Hyena". Trong "Hyena", bà xã của Song Joong Ki sẽ đóng cặp với Joo Ji Hoon. Joo Ji Hoon nổi lên từ vai diễn nam chính trong bộ phim đình đám "Hoàng cung". Tuy nhiên, sự nghiệp của tài tử này sụp đổ khi anh bị kết án 6 tháng tù và đình chỉ diễn xuất trong vòng 1 năm do sử dụng thuốc lắc và ma túy. Kết thúc án tù, người tình màn ảnh sắp tới của Song Hye Kyo đã vào quân ngũ. Sau khi xuất ngũ, Joo Ji Hoon quyết tâm lấy lại sự nghiệp. Tài tử nỗ lực tẩy trắng scandal bằng chính khả năng diễn xuất. Ji Hoon giúp hàng loạt bộ phim trở thành tác phẩm ăn khách như "I am king", "Five fingers", "Marriage blue", "Mask". Nam diễn viên sinh năm 1982 đã hồi sinh sự nghiệp qua những vai diễn được đầu tư kỹ lưỡng. Đến nay, Ji Hoon là một trong những gương mặt được nhiều đạo diễn Hàn chọn mặt gửi vàng. Trước khi đóng phim, Ji Hoon là một người mẫu. Anh gây ấn tượng bởi chiều cao ấn tượng và gương mặt điển trai. Nam diễn viên sở hữu gương mặt không góc chết. Ji Hoon từng hẹn hò nữ ca sĩ Gain trong 3 năm trước khi cả hai đường ai nấy đi. Được biết, trong "Hyena", Song Hye Kyo được mời đóng vai luật sư Jung Geum Ja còn Joo Ji Hoon sẽ vào vai luật sư Yoon Hee Jae. Xem video "Song Hye Kyo trang điểm trong ngày cưới". Nguồn Youtube/vtc

