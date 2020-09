Vóc dáng nuột nà, hút mắt của 10X thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Đặng Thị Lan Nhi nhận được sự chú ý của cư dân mạng khi đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Lan Nhi sinh năm 2001, đến từ Nghệ An, là người mẫu lookbook tự do. 10X sở hữu số đo 3 vòng 86 - 63 - 90cm, chiều cao 1m67. Lan Nhi trông rất hút mắt với gu thời trang gợi cảm. Chân dài đến từ Nghệ An khoe body nuột nà với trang phục bikini. Ứng viên Hoa hậu Việt Nam để lộ lưng trần gợi cảm. Lan Nhi chuộng trang phục giúp cô tôn vòng một. 10X đến từ Nghệ An tự tin khoe dáng.Hoa hậu Việt Nam 2020 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên Lan Nhi đăng ký tham gia. "Mình muốn thử sức và học hỏi cũng như trải nghiệm xem bản thân mình có thể làm được đến đâu", Lan Nhi chia sẻ. Lan Nhi không lép vế so với nhiều thí sinh khác về nhan sắc. Một trong những lợi thế của chân dài đến từ Nghệ An là kinh nghiệm làm người mẫu. Hiện tại, không có nhiều thông tin về thí sinh Đặng Thị Lan Nhi. Xem video "Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016". Nguồn VTC

