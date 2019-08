An Nguy bất ngờ tuyên bố lấy chồng và sinh con để quên Kiều Minh Tuấn?

Khoảng thời gian 1 năm định cư bên Mỹ kể từ khi xuất hiện vụ ồn ào tình ái với Kiều Minh Tuấn, An Nguy mới đây bất ngờ lên tiếng về những dự định và những điều mà cô đã làm trong thời gian "mất tích".

Mới đây, khi mọi người đang vô cùng tò mò về cuộc sống của An Nguy từ khi xảy ra vụ ồn ào với Kiều Minh Tuấn thì cô bất ngờ giải đáp tất cả các thắc mắc thông qua một đoạn video tự quay.

Theo đó, cô chia sẻ: "Sau một thời gian học xong và ra ngoài trải nghiệm cuộc sống thì mình quyết định đi học lại. Thật ra ý định ban đầu của mình là học tâm lý, một người có thể giúp đỡ và chia sẻ với những người có vấn đề về tâm lý, tại vì vật chất thì có thể giải quyết được và đơn giản hơn nhiều. Sau khi tìm hiểu để trở thành bác sĩ tâm lý thì mình phải mất 10 – 12 năm. Cho nên mình quyết định học Xã hội học".

Theo đó, An Nguy tiết lộ cô sẽ về Mỹ để tiếp tục học, đồng thời cô cũng muốn lấy chồng sinh con sau một năm kể từ lùm xùm cùng Kiều Minh Tuấn.

Trước đó, An Nguy gây bất ngờ khi đăng tải hình chụp cùng một cô bé vô cùng đáng yêu kèm lời chúc mừng sinh nhật. Sẽ không có gì đáng nói nếu như An Nguy không gọi cô bé là con và xưng mẹ: "Ri của mẹ lại thêm 1 tuổi nữa rồi. Chẳng có tấm ảnh nào mới của hai mẹ con mình nên up lại ảnh cũ. Năm nay Ri lớn rồi, điệu rồi, còn có em Pi nữa rồi. Chẳng biết mấy nữa có quên mất mẹ không".

Chia sẻ của An Nguy ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Tuy nhiên, một vài cư dân mạng cho biết đây là con của người quản lý của An Nguy. Vì yêu quý cô bé nên nữ diễn viên nhận bé làm con nuôi.