An Nguy bất ngờ công khai hình ảnh con gái sau ồn ào tình ái

Qua hình ảnh được An Nguy đăng tải cư dân mạng hoang mang và cho rằng cô đã có con.

Mới đây, An Nguy khiến cư dân mạng hoang mang khi viết status nhắn nhủ đến "con gái": "Ri của mẹ lại thêm 1 tuổi nữa rồi. Chẳng có tấm ảnh nào mới của hai mẹ con mình nên up lại ảnh cũ. Năm nay Ri lớn rồi, điệu rồi, còn có em Pi nữa rồi. Chẳng biết mấy nữa có quên mất mẹ không".

Nhiều cư dân mạng thắc mắc An Nguy có con từ khi nào. Sau đó, một số fans của An Nguy cho biết, bé Ri là con của quản lí An Nguy, được cô nhận làm con nuôi.

Trước đó, An Nguy đã lên đường sang Mỹ sau những ngày tháng chịu trận, "bơi" giữa bão thị phi. Một nguồn tin thân thiết với An Nguy chia sẻ, An Nguy đi Mỹ chính là để trốn nỗi tổn thương tình yêu, chưa biết khi nào sẽ trở lại Việt Nam.

Kiều Minh Tuấn và An Nguy từng công khai yêu nhau kể từ khi bắt đầu đóng chung trong bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Cuộc tình này đã khiến showbiz Việt rúng động bởi Kiều Minh Tuấn khi ấy đang gắn bó với nữ diễn viên Cát Phượng suốt 8 năm.

Trong lúc cả showbiz tin rằng Cát – Kiều là một cặp thì lời thú nhận "Chúng tôi yêu nhau thật" của Tuấn – An như một cú nổ khủng khiếp, khiến trong suốt nhiều ngày làng giải trí Việt sục sôi.

Như kẻ tội đồ, An Nguy trở thành người thứ 3 xen vào mối tình thập kỷ của Kiều – Cát, mà nói như giới loan tin khi ấy thì An Nguy chẳng khác nào "con giáp thứ 13" phá vỡ tình cảm vợ chồng Kiều Minh Tuấn – Cát Phượng.