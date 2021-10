Ái Nhi diện bikini đọ sắc dàn đối thủ tại HH Liên lục địa

Trần Hoàng Ái Nhi vừa tung ảnh diện bikini tại cuộc thi Miss Intercontinental 2021 - Hoa hậu Liên lục địa 2021. Ảnh: FB Ái Nhi Đại diện Việt Nam đọ vẻ gợi cảm bên các thí sinh khác của cuộc thi. Ảnh: FB Ái Nhi Ái Nhi bị hải quan giữ 15 bộ trang phục do nghi buôn lậu quần áo. Vì vậy, cô phải mua bikini ở chợ Ai Cập. Ảnh chụp màn hìnhĐại diện Việt Nam gặp sự cố do trang phục được đóng gói cẩn thận khiến hải quan tưởng cô buôn lậu quần áo. Ảnh chụp màn hình Ê-kíp của Ái Nhi đã liên lạc ban tổ chức can thiệp và vận chuyển số hành lý bị giữ đến sau. Ảnh chụp màn hình Theo Zing, đại diện Việt Nam sẽ nhờ sự trợ giúp từ bạn cùng phòng cũng như các thí sinh khác về trang phục. Ảnh: FB Ái Nhi Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2021 vừa tổ chức dạ tiệc màu trắng chào mừng các thí sinh. Ảnh: Missosology Các thí sinh diện trang phục trắng dự buổi tiệc. Ảnh: Missosology Năm nay, Hoa hậu Liên lục địa là cuộc thi nhan sắc quốc tế hiếm hoi được tổ chức giữa thời điểm dịch bệnh nên nhận được sự quan tâm nhiều hơn mọi năm. Ảnh: Missosology Chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 29/10. Ảnh: Missosology Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà bật khóc khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

Trần Hoàng Ái Nhi vừa tung ảnh diện bikini tại cuộc thi Miss Intercontinental 2021 - Hoa hậu Liên lục địa 2021. Ảnh: FB Ái Nhi Đại diện Việt Nam đọ vẻ gợi cảm bên các thí sinh khác của cuộc thi. Ảnh: FB Ái Nhi Ái Nhi bị hải quan giữ 15 bộ trang phục do nghi buôn lậu quần áo. Vì vậy, cô phải mua bikini ở chợ Ai Cập. Ảnh chụp màn hình Đại diện Việt Nam gặp sự cố do trang phục được đóng gói cẩn thận khiến hải quan tưởng cô buôn lậu quần áo. Ảnh chụp màn hình Ê-kíp của Ái Nhi đã liên lạc ban tổ chức can thiệp và vận chuyển số hành lý bị giữ đến sau. Ảnh chụp màn hình Theo Zing, đại diện Việt Nam sẽ nhờ sự trợ giúp từ bạn cùng phòng cũng như các thí sinh khác về trang phục. Ảnh: FB Ái Nhi Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2021 vừa tổ chức dạ tiệc màu trắng chào mừng các thí sinh. Ảnh: Missosology Các thí sinh diện trang phục trắng dự buổi tiệc. Ảnh: Missosology Năm nay, Hoa hậu Liên lục địa là cuộc thi nhan sắc quốc tế hiếm hoi được tổ chức giữa thời điểm dịch bệnh nên nhận được sự quan tâm nhiều hơn mọi năm. Ảnh: Missosology Chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 29/10. Ảnh: Missosology Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà bật khóc khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS