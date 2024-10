Á hậu trả vương miện và loạt ồn ào của Miss Grand International 2024

Tối ngày 25/10, đêm chung kết Miss Grand International 2024 khép lại đầy ồn ào khi Htoo Ant Lwin - Giám đốc Miss Grand Myanmar gỡ vương miện Á hậu 2 của Thae Su Nyein - đại diện Myanmar ngay trên sân khấu. Ảnh: Tiền Phong. Ảnh: Tiền Phong. Theo Znews, Htoo Ant Lwin không chấp nhận kết quả đại diện Myanmar chỉ là Á hậu 2 và cho rằng kết quả này không công bằng. Htoo Ant Lwin còn tuyên bố không còn là Giám đốc Miss Grand Myanmar. Ảnh: Tiền Phong. Theo Tiền Phong, ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International 2024 đáp trả: “Họ nghĩ vương miện có thể mua được dễ dàng vậy sao. Tôi sẽ đợi phía Giám đốc Miss Grand Myanmar trả lại vương miện hay các người đã mang nó lên máy bay luôn rồi. Ngay khi anh ta từ bỏ bản quyền, tôi sẽ tìm ra đơn vị mới mua bản quyền Miss Grand Myanmar”, ông Nawat cho hay. Ảnh: Tiền Phong. Ngoài vụ việc á hậu đòi trả vương miện, cuộc thi Miss Grand International 2024 còn vướng không ít ồn ào khác. Vào đầu tháng 10, do không hài lòng về BTC Miss Grand Campuchia, ông Nawat quyết định chuyển các hoạt động còn lại của cuộc thi cho BTC Miss Grand Thailand. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Khi BTC Miss Grand International 2024 và BTC Miss Grand Campuchia vướng ồn ào mâu thuẫn, Sotheary Bee - đại diện Campuchia xác nhận cô bỏ thi. Sotheary cho biết, BTC Miss Grand Campuchia thực tế đã nỗ lực đón tiếp các thí sinh. FB Sotheary Bee. Macarena Chamberlain bỏ thi Miss Grand International 2024 vì lý do sức khỏe thể chất và tinh thần. Ảnh: Instagram Miss Grand Costa Rica. Macarena cho biết, sức khỏe của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng do những thay đổi địa điểm tổ chức từ ban tổ chức Miss Grand International 2024. Ảnh: Instagram Miss Grand Costa Rica. Kateryna Bilyk - đại diện Ukraine cũng bỏ thi. Theo Vietnamnet, Kateryna tố bị ban tổ chức ép làm việc quá sức dù bị sốt cao. Ảnh: Vietnamnet. BTC Miss Grand International khẳng định, Kateryna Bilyk vi phạm một số điều khoản trong thỏa thuận đã ký trước khi tham gia cuộc thi. Ảnh: Tiền Phong. Xem video: "Quế Anh thi dạ hội ở bán kết Miss Grand International 2024". Nguồn Sen Vàng

