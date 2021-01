Vợ chồng Á hậu Thúy An tình tứ trong bộ ảnh cưới tại Đà Lạt

Á hậu Thúy An vừa tiết lộ đám cưới của cô sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 23/1. Trước đó, người đẹp và chồng tiến sĩ tổ chức hôn lễ tại quê nhà Kiên Giang. Trước thềm hôn lễ, Thúy An tung thêm bộ ảnh cưới mang phong cách cổ điển tại Đà Lạt. Bộ ảnh cưới của Thúy An được thực hiện tại nhiều bối cảnh cực kì thơ mộng. Trong không gian lãng mạn, cô dâu chú rể trao nhau ánh mắt và cử chỉ đầy tình tứ. Nụ hôn ngọt ngào của Thúy An và ông xã tiến sĩ. Như bao cô dâu khác, nàng á hậu chọn tông màu trắng làm chủ đạo cho bộ ảnh cưới. Với lợi thế sở hữu body nuột nà và gợi cảm, Thuý An diện váy cưới trắng ôm trọn vóc dáng, khoe khéo đôi vai trần quyến rũ. Nàng á hậu phối váy cưới với trang sức ngọc trai vô cùng tinh tế. Nhan sắc mặn nà của Thúy An trước đám cưới. Thúy An cho biết, ông xã của cô đang điều hành công ty của gia đình tại Việt Nam. Trong thời gian nhiệm kỳ á hậu, Thúy An nhận được sự ủng hộ của nửa kia. Nàng á hậu quyết định lên xe hoa khi hết nhiệm kỳ tại Hoa hậu Việt Nam 2018.Đám cưới của Thúy An tại TP.HCM được cho là quy tụ dàn khách mời toàn mỹ nhân như: Ngọc Hân, Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Phương Nga, Diễm Trang. Bộ ảnh của Thúy An được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Lê Chí Linh. Xem video "Phương Nga chèo xuồng đưa Thúy An đi chợ". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

