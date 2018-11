Á hậu Thanh Tú hạnh phúc trong lễ ăn hỏi với bạn trai U40

Chú rể bước ra từ siêu xe Rolls Royce. Bạn trai lớn tuổi là mối tình đầu của Thanh Tú. Cô từ chối chia sẻ tên tuổi, thông tin về chồng để bảo vệ sự riêng tư. Dàn bê tráp đến nhà gái bằng xích lô. “Nhà bố mẹ anh ở gần nơi vẫn còn đồng lúa. Gia đình anh chào đón tôi. Tôi có vào bếp giúp đỡ một số việc vặt, nhưng anh nhận thấy tôi khá ngượng ngùng khi lần đầu gặp mặt gia đình anh nên đã đạp xe đưa tôi ra cánh đồng để ngắm cảnh. Kỷ niệm đó như một thước phim lãng mạn. Chúng tôi đạp xe trên con đường mà 2 bên là đồng lúa, trong ánh chiều tà. Trước mắt tôi là tấm lưng anh rộng lớn và nam tính. Đó là lúc tôi bắt đầu thích anh”, Á hậu Thanh Tú tâm sự về kỷ niệm giữa cô và bạn trai. Mẹ cô dâu (áo dài vàng, ngoài cùng bìa trái) cùng người thân chờ nhà trai đến. Hoa hậu Ngọc Hân sớm có mặt tại lễ ăn hỏi của người em thân thiết. Cô cũng đảm nhận vai trò thiết kế áo dài mà Thanh Tú mặc. Trên trang cá nhân, Ngọc Hân gửi lời tâm sự tới đàn em: “Đến giờ, Hân vẫn chưa dám tin rằng, Tú sắp lấy chồng. Chỉ một cuộc hẹn và cốc trà sữa: ‘Chị Hân ơi, chị làm áo dài cho em nhé, em sắp lấy chồng’. Vừa bất ngờ nhưng đã tràn ngập ý tưởng, Hân ấp ủ sẽ làm cho Tú một chiếc áo dài ‘lộng lẫy’ và ý nghĩa. Chiếc áo dài của Tú, Hân lựa chọn một màu trắng - sắc trắng tinh khôi như mối tình đầu của em”. Á hậu Ngô Trà My cùng chồng trong ngày vui của em gái. Ngày cưới của Thanh Tú và chồng U40 sẽ diễn ra vào 2/12, hiện thiệp mời đã được in và chuẩn bị gửi tới người thân, bạn bè của hai bên gia đình. Á hậu được bạn trai cầu hôn cách đây 4 tháng. Cả hai chuẩn bị cho lễ cưới từ cách đây khá lâu và từng tới Pháp chụp ảnh cưới từ 2 tháng trước. Trước đó, Thanh Tú tâm sự rằng cô không muốn công chúng bàn tán, so sánh bạn trai cô với chồng của chị gái bởi cả hai hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau. Cô hy vọng sẽ có cuộc sống hôn nhân êm đềm và hạnh phúc như chị. Dàn bê tráp xinh đẹp trong lễ ăn hỏi Á hậu Thanh Tú. Theo Thanh Tú chia sẻ, cô và bạn trai quen nhau cách đây 1 năm. Người yêu cô sinh sống tại Hà Nội, cao 1,82 m và thường được mọi người khen trẻ hơn tuổi. Tâm sự về người yêu, Á hậu cho biết anh là người giản dị, gần gũi. Có mặt tại lễ ăn hỏi, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ cô biết chuyện tình cảm của Thanh Tú từ những ngày đầu. Cô cảm thấy mừng cho đồng nghiệp khi tìm được người đàn ông chu đáo, luôn quan tâm chăm sóc. Mỹ Linh cũng bật mí cô sẽ làm phù dâu khi lễ cưới của Thanh Tú diễn ra vào đầu tháng 12 tới. Trong khi chờ nhà trai đến, phía trên nhà Á hậu Thanh Tú rạng rỡ vui đùa bên chị gái và đồng nghiệp thân thiết. Ngô Thanh Thanh Tú sinh năm 1994, đoạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Sắp tới, cô đảm nhận vai trò biên tập viên và MC của VTV24. Á hậu 2016 mặc áo dài có thêu hình chú chim hạc và bông hoa sen. Chim hạc tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc và bền vững. “Hình ảnh những bông sen nhẹ nhàng và thanh khiết, vươn lên nở rộ như cô em gái nhỏ Thanh Tú: thông minh, xinh đẹp, luôn biết học hỏi mọi điều trong cuộc sống”, Ngọc Hân giải thích ý tưởng thiết kế. Dù bạn trai hơn nhiều tuổi, nhưng Thanh Tú cho biết cả hai luôn hòa hợp và thấu hiểu nhau. “Tôi thấy anh đã có địa vị tốt nhưng vẫn rất bình dị, gần gũi nên chắc sẽ phù hợp với mình. Vì bản thân tôi cũng là một cô gái không thích xa hoa, phù phiếm, chỉ thích những thứ giản dị mà thôi”, cô tâm sự. Xem video "Trò chuyện với Á hậu Thanh Tú". Nguồn Youtube/ Zing:

