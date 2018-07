Á hậu Hoàng My chia sẻ về việc bỗng nhiên “biến mất” ở showbiz Việt

Á hậu Hoàng My là một người đẹp cá tính, cô từng đạt danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.



Chia sẻ về lý do sau khi có danh hiệu nhưng lại "biến mất" tại showbiz, Hoàng My cho PV biết: "Tôi muốn tập trung với những gì lớn hơn. Tôi nghĩ rằng, bây giờ mình còn sung sức rất nhiều. Nếu mọi người chỉ muốn nhìn thấy tôi xuất hiện đẹp ở sự kiện, tôi nghĩ, công chúng yêu thương tôi là vì tôi mang một thông điệp có lợi ích cho họ. Tôi muốn tập trung để tìm hiểu và xây dựng mục tiêu đó hơn là mình chỉ xuất hiện đẹp thôi.

Đối với tôi, việc quan trọng và lớn nhất là làm sao tạo ra được một sản phẩm hoặc làm một công việc ý nghĩa, có lợi ích cho gia đình mình hoặc lớn hơn là cho đất nước mình, cho thế giới, cho con người. Hơn là chỉ xuất hiện ở một sự kiện nào đó...".

Á hậu Hoàng My.

"Trước khi tôi thi Hoa hậu, tôi chỉ nghĩ là tôi muốn được tự do. Tôi muốn có một cuộc sống tung bay khắp nơi. Nhưng khi mình có ngôi vị rồi, nó là một phần để mình nghĩ cho giới trẻ, cho đất nước. Khi tôi được tiếp xúc với nhiều người có tư duy vĩ mô hoặc đọc sách nhiều, tôi bắt đầu nghĩ cho người khác, nghĩ cho cái lớn hơn. Năm đó tôi khoảng 21 hay 22 tuổi.

Sau khi có danh hiệu, Hoàng My rời showbiz và đi du học.

Trước câu hỏi: Nhiều người cho rằng, Hoàng My là một người đẹp "khác người" khi rời bỏ ánh hào quang để đi du học, Hoàng My chia sẻ: "Tôi thích cuộc sống tự do nhất. Để đạt được sự tự do, đòi hỏi phải có nhiều kiến thức. Bây giờ tự do trong ăn uống thôi cũng phải am hiểu về nó, chứ không phải muốn ăn thoải mái là tự do. Tự do ăn uống là ăn món ăn mình thích nhưng vẫn phải làm cho mình khoẻ. Tự do trong thời gian, tự do trong tư duy, tự do thể hiện tính cách... có khá nhiều loại tự do.

Cuộc sống của tôi ở Việt Nam và ở nước ngoài khác nhau nhiều. Danh hiệu là một bàn đạp lớn mở những cánh cửa rộng nhưng nó cũng là một chất độc. Nó tiêm vào mình và làm cho chân mình không chạm đất. Người ta nhìn mình ở trên trời nên mình cũng ở trên trời luôn. Khi tôi tách ra được khỏi thế giới showbiz, tôi mới thấy có nhiều bạn bị như vậy.

Tôi nghĩ trước đây có thể tôi cũng như vậy. Khi tôi vác ba lô và đi một cách rất bình dân, tôi mới thấy vẻ đẹp của cuộc sống, vẻ đẹp của con người, chứ không phải cứ ở trên được người ta tung hô là mình đẹp".