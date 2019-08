5 mỹ nhân thời trẻ yêu sớm, đến tuổi băm thành gái ế lâu năm

Minh Hằng "vượt rào" khi chỉ mới 17 tuổi

Tim và Minh Hằng từng là một cặp đôi đẹp của Vbiz nên khi tan vỡ đã khiến không ít người phải tiếc nuối. Tuy nhiên, thay vì "chia tay sẽ làm bạn" thì Minh Hằng lại cạch mặt Tim bởi lời chia sẻ về chuyện vượt rào của cô khi chỉ mới 17 tuổi.

Minh Hằng là mỹ nhân trót dại sớm của Vbiz. Tim bộc bạch rằng vào sinh nhật 17 tuổi của Minh Hằng, cả hai đã cùng nhau đến Đà lạt du lịch một cách bí mật không ai hay biết: "Tôi cho rằng đó là một kỷ niệm vượt qua ranh giới không thể nào quên được… Một người con gái, một người con trai đang yêu nhau, cùng nhau đi Đà Lạt và họ đang ở tuổi xuân phơi phới thì… Lúc đó cả 2 còn trẻ, yêu nhau nên cũng không suy nghĩ gì nhiều và chỉ làm theo bản năng thôi…"



Đến nay, Minh Hằng đã 32 tuổi nhưng vẫn chưa công khai mối quan hệ tình cảm nào. Ngoài scandal tình ái với Tim từ những ngày đầu mới vào nghề thì Minh Hằng chỉ được biết đến nhiều qua các dự án nghệ thuật. Minh Hằng cho biết cô tin vào duyên số nên không muốn ép buộc khi mọi thứ chưa đến.

Đã chạm ngưỡng 32 nhưng Minh Hằng vẫn chưa hề có dự định sẽ rời bỏ cuộc sống độc thân. Ngô Thanh Vân học bài học "vỡ lòng" về tình yêu từ năm 16 tuổi



Với những kỷ niệm đẹp lung linh và rạng ngời, Ngô Thanh Vân từng tiết lộ chuyện tình thuở ban đầu của mình: "Tôi học những bài học vỡ lòng về tình yêu bắt đầu từ cái nắm tay vụng về, ánh mắt len lén, những mảnh thư còn thơm mùi lứa tuổi học trò. Ngày ấy tôi 16 tuổi. Tình yêu tôi thanh khiết và ngây ngô. Mỗi ngày anh đưa tôi về trên con đường tuyết trắng kêu lộp xộp, cứ cách tôi khoảng hai bước không xa, không gần. Thời ấy tóc tôi dài buông xõa ngang lưng..." Tình yêu đầu đời của Thanh Vân nhẹ nhàng như thế đó.

Ngô Thanh Vân từng chia sẻ về việc biết yêu từ sớm. Nhưng mãi cho đến nay, "đả nữ" lại là quý cô ế ẩm nhất showbiz hiện nay khi đã 40 tuổi mà vẫn chưa thấy có ai rước về dinh.



Mặc dù từng lọt Top 100 mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới theo bầu chọn của một trang mạng quốc tế, cũng như thành công rực rỡ trong nghệ thuật, Ngô Thanh Vân lại không may mắn đường tình duyên. Sau mối tình ồn ào với nhạc sĩ Quốc Bảo, sau đó là Jonny Trí Nguyễn, người hâm mộ không còn thấy Ngô Thanh Vân trong tay với người đàn ông nào khác. Hiện cô sống độc thân, đi du học trời Tây sau khoảng thời gian tập trung cho công ty đào tạo nghệ sĩ.

Xinh đẹp, quyến rũ, tài năng, nhưng duyên số vẫn chưa đến với Ngô Thanh Vân khiến cô đang ở mức ế báo động. Mai Phương Thúy với mối tình thời phổ thông



Mối tình đầu của Hoa hậu Mai Phương Thúy là từ thời phổ thông: "Ở Hà Nội, ngoài tới Văn Miếu sờ đầu rùa thì Thúy thấy các bạn còn hay đến thầy đồ xin chữ đầu năm hoặc hái hoa trạng nguyên. Thúy không làm những việc đó nhưng cũng có bùa may mắn riêng của mình. Đó là thay vì nhờ mẹ, Thúy lại nhờ... bạn trai, cũng là mối tình đầu, chở đi nhận phòng thi".

Không chỉ người bình thường mà với một Hoa hậu như Mai Phương Thúy, những kỷ niệm đẹp đẽ của mối tình trong sáng ngây thơ này chắc chắn sẽ còn in đậm trong tâm trí người đẹp cho dù thời gian có trôi đi.

Mai Phương Thúy cũng không ngại thổ lộ chuyện "yêu" sớm. Thông thường, con gái chạm mốc 30 cái xuân xanh mà vẫn "im thin thít" sẽ thường bị nhiều người hỏi "bao giờ lấy chồng". Hoa hậu Mai Phương Thúy hẳn không ngoại lệ mà chắc chắn nằm trong số này.



Ngoài Noo Phước Thịnh, Hoa hậu từng không ít lần bật mí chuyện tình cảm theo cách "nhỏ giọt" khiến người hâm mộ tò mò. Tuy nhiên, cho đến hiện tại chuyện yêu đương của Mai Phương Thúy vẫn là một ẩn số và chưa hề có thêm thông tin nào chính thức.

Mai Phương Thúy nằm trong top "gái ế" của làng giải trí. Hồ Quỳnh Hương biết yêu khi theo học ở trường nghệ thuật



Khi theo học ở trường nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, Hồ Quỳnh Hương đã yêu một anh chàng cao, gầy, da ngăm bánh mật. Đó không phải là tuýp người mà Hồ Quỳnh Hương thích nhưng sự lầm lì, ít nói và những cử chỉ chân thành đã chinh phục được cô gái đất mỏ. Thế nhưng cuối cùng, chuyện tình này cũng không đi đến đâu. Người ấy của Hồ Quỳnh Hương đã có gia đình.

Mối tình thời sinh viên tuy nghèo nhưng rất đẹp. Hai người thường ra bãi biển ngồi, người ấy đánh đàn còn Hồ Quỳnh Hương hát. Những khi giận nhau cô ca sĩ lại đi lang thang trong mưa nhặt vỏ sò. Hồ Quỳnh Hương còn được biết đến với mối tình cùng Hà Dũng. Từ khi chia tay Hà Dũng đến nay, Hồ Quỳnh Hương được nhận luôn danh xưng "quý cô độc thân" của showbiz Việt, nữ ca sĩ cũng rất ít khi chia sẻ cuộc sống cá nhân với khán giả mà chỉ dành thời gian cho công việc.



Đã có thời gian, Hồ Quỳnh Hương gần như rút lui khỏi làng giải trí để ăn chay trường, tìm hiểu đạo Phật. Cho đến mới đây, cô mới quay lại nghệ thuật và thường xuyên ra mắt các sản phẩm âm nhạc chất lượng để gửi tặng khán giả.

Sau cuộc tình với Hà Dũng, Hồ Quỳnh Hương dường như khép mình và chọn cuộc sống độc thân khá đơn giản, bình yên. Đối với Hồ Quỳnh Hương hiện tại, ngoài công việc thì mối quan tâm lớn nhất chính là gia đình, đạo Phật và chưa hề có ý định nghĩ tới chuyện tình yêu.



Hoàng My rung động từ năm 9 tuổi

Á hậu Hoàng My từng tiết lộ cô thấy rung động từ năm 9 tuổi. Hoàng My chia sẻ: "Tôi biết yêu từ năm lớp 4 cơ. Hồi đó tôi thầm mến một anh bạn cùng lớp. Đó là mối tình đơn phương mà tôi luôn coi là kỷ niệm đẹp. Nói vậy để thấy, tình cảm là chuyện của mỗi người thôi".

Hoàng My gây sốc khi tiết lộ từng rung động từ năm 9 tuổi. Đến sau này, Hoàng My từng khiến nhiều người ghen tị khi có chuyện tình đẹp với em chồng Tăng Thanh Hà là Phillip Nguyễn. Tuy nhiên, cả hai đã "đường ai nấy đi" vào năm 2013. Từ khi chia tay em chồng Hà Tăng đến nay, Hoàng My rất kín tiếng về đời tư.



Tuy nhiên, Hoàng My khẳng định dù có tìm được người đàn ông mà mình thật sự yêu thương thì cô cũng không chấp nhận hi sinh sự tự do, ở nhà nội trợ, làm hậu phương cho bạn trai hoặc chồng. Bởi Hoàng My cho rằng ai cũng có cuộc sống riêng, cô sẵn sàng hỗ trợ bạn trai nhưng ở một chừng mực nhất định.