3 con xinh đẹp, giỏi giang đang ở Mỹ của Hoa hậu Diệu Hoa

Chia sẻ trên Zing, Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ lý do để các con ở Mỹ mùa COVID-19. Theo người đẹp, việc đi lại nhiều rất nguy hiểm. Quan trọng hơn, Diệu Hoa để các con ở lại Mỹ là đảm bảo việc học. Con gái thứ hai của Diệu Hoa sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp đại học. "Nếu cháu về Việt Nam, múi giờ thay đổi, lịch học online cũng khó theo được. Khi vợ chồng tôi chưa đưa ý kiến, các con đã đề nghị được ở lại. Tôi tin các con mình và chấp nhận điều đó", Diệu Hoa nói. Con gái đầu của Diệu Hoa sinh năm 1997, tên tiếng Việt là Nguyễn Diệu My, tên Ấn Độ là Sonali Dane. Diệu My đã ra trường, hiện làm việc tại một tập đoàn lớn ở New York, Mỹ. Con gái đầu lòng của Diệu Hoa sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hot girl. Con gái thứ hai của Diệu Hoa sinh năm 1998, tên tiếng Việt là Nguyễn Diệu Ly, tên Ấn Độ Nikita Dane. Diệu Ly được khen ngợi sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Con gái thứ hai của Diệu Hoa học chuyên ngành về marketing, truyền thông, điện ảnh. Dù Diệu Ly và Diệu My đều xinh đẹp nhưng Diệu Hoa không hướng các con bước vào showbiz. Hoa hậu Diệu Hoa cho biết, ngay từ nhỏ, các con đều được cha mẹ động viên theo đuổi việc học tập. Cậu con trai út của Diệu Hoa tên Nguyễn Hoàng Phi (Ishan). Hoàng Phi thừa hưởng những nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Cậu nhóc được khen điển trai không kém một hot boy.Vợ chồng Diệu Hoa luôn theo dõi các con từ lúc nhỏ để biết được đâu là sở trường, năng khiếu của con. Diệu Hoa và chồng cũng không áp đặt suy nghĩ với con cái. Cả hai luôn giữ bầu không khí dân chủ trong gia đình. Diệu Hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc bên người chồng Ấn Độ và 3 con "đủ nếp đủ tẻ".

