Hoa hậu giỏi ngoại ngữ nhất đẹp mặn mà ở tuổi U50

Hoa hậu Diệu Hoa sinh năm 1969, từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1990. Thông thạo tiếng Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái, năm 2006, Diệu Hoa được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất" Hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 1990 gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng mặn mà, quý phái. Ngoài nhan sắc, Diệu Hoa còn khiến nhiều người ghen tỵ bởi tổ ấm hạnh phúc. Tính đến nay, Diệu Hoa và ông xã người Ấn Độ đã sống chung một nhà được 25 năm. Trái ngọt của cuộc hôn nhân giữa Diệu Hoa và doanh nhân Maneesh Dance là 2 cô con gái (Diệu My và Diệu Ly), 1 cậu con trai (Hoàng Phi). Diệu My năm nay 21 tuổi, học năm cuối chuyên ngành về Quản lý, kinh doanh và Marketing tại một trường đại học ở Mỹ. Cũng học tại Mỹ, Diệu Ly học năm thứ 3 chuyên ngành về marketing, truyền thông, điện ảnh. Diệu Ly và Diệu My được khen ngợi xinh đẹp không kém hot girl. Hình ảnh Hoa hậu Diệu Hoa bên con gái Diệu Ly. Hoa hậu giỏi ngoại ngữ nhất hạnh phúc bên hai cô con gái xinh đẹp của mình. Con trai của Hoa hậu Diệu Hoa năm 18 tuổi, ngoan ngoãn, điển trai. Hoàng Phi năm sau cũng sẽ sang Mỹ học giống hai chị gái. Mới đây, kỷ niệm 25 năm kết hôn, Diệu Hoa cùng con gái mặc váy cưới chụp ảnh bên chồng và con trai. Mời quý độc giả xem clip "Đỗ Mỹ Linh khoe giọng hát trong Gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam". Nguồn: Tiền phong

