20 tiêu chuẩn tìm người yêu gây sốc của Á hậu Hoàng My

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng My cho biết, cô muốn tìm người yêu qua một ứng dụng hẹn hò. Ở phần tiêu chuẩn người yêu, Hoàng My đưa ra đến 20 tiêu chí như có trái tim ấm áp, biết giúp đỡ người khó khăn, thông minh, hài hước, yêu thiên nhiên, thích đọc sách. Cuối cùng, nàng á hậu nhận ra không có một người nào hoàn hảo đáp ứng đủ các tiêu chí của cô. 20 tiêu chuẩn tìm người yêu của Hoàng My nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn bè và khán giả của nàng á hậu.Hoàng My từng yêu Phillip Nguyễn. Cả hai được cho là hẹn hò khoảng 2 năm trước khi bắt đầu vướng tin đồn tình cảm vào tháng 9/2012. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Hoàng My và Phillip vướng tin đồn chia tay khi người đẹp sang Mỹ học diễn xuất và làm phim vào năm 2013. Thời điểm đó, Hoàng My giữ im lặng. Mãi cho đến năm 2015, cô tiết lộ chia tay em chồng Tăng Thanh Hà vì chọn sự nghiệp điện ảnh. “Cho đến một thời điểm, tôi xác định mình sẽ ở lại mảnh đất Mỹ để làm phim vì tôi muốn cháy hết mình cho điện ảnh. Nhưng sự nghiệp của anh ấy thì ở Việt Nam. Vì thế, chúng tôi phải chọn lựa”, Hoàng My chia sẻ trên Zing. Ảnh: Infonet Sau khi chia tay Phillip, đến nay, Hoàng My vẫn chưa công khai thêm bất kì mối tình nào. Thời gian qua, Hoàng My tích cực đi thiện nguyện. Cô chuyển đồ bảo hộ đến các y, bác sĩ, tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Xem video "Hoàng My lấy mẫu xét nghiệm COVID-19". Nguồn FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng My cho biết, cô muốn tìm người yêu qua một ứng dụng hẹn hò. Ở phần tiêu chuẩn người yêu, Hoàng My đưa ra đến 20 tiêu chí như có trái tim ấm áp, biết giúp đỡ người khó khăn, thông minh, hài hước, yêu thiên nhiên, thích đọc sách. Cuối cùng, nàng á hậu nhận ra không có một người nào hoàn hảo đáp ứng đủ các tiêu chí của cô. 20 tiêu chuẩn tìm người yêu của Hoàng My nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn bè và khán giả của nàng á hậu. Hoàng My từng yêu Phillip Nguyễn. Cả hai được cho là hẹn hò khoảng 2 năm trước khi bắt đầu vướng tin đồn tình cảm vào tháng 9/2012. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Hoàng My và Phillip vướng tin đồn chia tay khi người đẹp sang Mỹ học diễn xuất và làm phim vào năm 2013. Thời điểm đó, Hoàng My giữ im lặng. Mãi cho đến năm 2015, cô tiết lộ chia tay em chồng Tăng Thanh Hà vì chọn sự nghiệp điện ảnh. “Cho đến một thời điểm, tôi xác định mình sẽ ở lại mảnh đất Mỹ để làm phim vì tôi muốn cháy hết mình cho điện ảnh. Nhưng sự nghiệp của anh ấy thì ở Việt Nam. Vì thế, chúng tôi phải chọn lựa”, Hoàng My chia sẻ trên Zing. Ảnh: Infonet Sau khi chia tay Phillip, đến nay, Hoàng My vẫn chưa công khai thêm bất kì mối tình nào. Thời gian qua, Hoàng My tích cực đi thiện nguyện. Cô chuyển đồ bảo hộ đến các y, bác sĩ, tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Xem video "Hoàng My lấy mẫu xét nghiệm COVID-19". Nguồn FBNV