Nhà Khoa học

Giải Nobel Y sinh 2025 vinh danh khám phá về miễn dịch

3 nhà khoa học được trao Giải Nobel Y sinh năm 2025 vì những khám phá đột phá về cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi.

Theo Nhã Nam/Báo Nhân dân

Đúng 11 giờ 30 phút (giờ địa phương), tức 16 giờ 30 phút (giờ Hà Nội) ngày 6/10, lễ công bố Giải Nobel năm 2025 đã chính thức diễn ra tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, mở đầu bằng Giải Y sinh.

Ông Thomas Perlmann, Thư ký Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska, đã công bố các nhà khoa học đoạt Giải Nobel Y sinh năm nay. Theo đó, giải thưởng vinh danh khám phá về miễn dịch của các nhà khoa học: Mary E. Brunkow (sinh năm 1961, Mỹ); Fred Ramsdell (sinh năm 1960, Mỹ) và Shimon Sakaguchi (sinh năm 1951, Nhật Bản). Giải thưởng 11 triệu krona Thụy Điển (gần 1,2 triệu USD) sẽ được chia đều cho những người đoạt giải.

Thông cáo báo chí của Giải Nobel cho biết, "hằng ngày, hệ miễn dịch của chúng ta phải bảo vệ cơ thể khỏi hàng nghìn loại vi sinh vật khác nhau đang tìm cách xâm nhập. Chúng có hình dạng rất đa dạng, và nhiều loại còn tiến hóa để giống với tế bào người như một cách ngụy trang. Vậy làm thế nào hệ miễn dịch biết được điều gì cần tấn công và điều gì cần bảo vệ?

Các nhà khoa học Mary Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi được trao Giải Nobel Y sinh năm 2025 vì những phát hiện nền tảng liên quan cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi. Họ đã phát hiện 'lực lượng bảo vệ' của hệ miễn dịch, đó là các tế bào T điều hòa có nhiệm vụ ngăn chặn các tế bào miễn dịch tấn công chính cơ thể của chúng ta".

“Những phát hiện của các nhà khoa học này có ý nghĩa quyết định đối với việc hiểu rõ cách thức hoạt động của hệ miễn dịch và lý do vì sao không phải tất cả chúng ta đều mắc các bệnh tự miễn nghiêm trọng”, ông Olle Kämpe, Chủ tịch Ủy ban Nobel, đánh giá.

Trước đó, năm 2024 được trao cho 2 nhà khoa học người Mỹ là Victor Ambros và Gary Ruvkun với nghiên cứu về microRNA và vai trò trong điều hòa gene.

Tuần lễ Nobel 2025 sẽ tiếp tục với các giải: Vật lý (chiều 7/10), Hóa học (chiều 8/10), Văn học (chiều 9/10), Hòa bình (chiều 10/10) và Kinh tế (chiều 13/10). Mỗi giải thưởng bao gồm Huy chương Vàng, bằng chứng nhận và 11 triệu kronor Thụy Điển.

Lễ trao Giải Nobel sẽ diễn ra ngày 10/12, đúng vào ngày mất của nhà sáng lập giải - nhà khoa học Alfred Nobel.

