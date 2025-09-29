Dấu ấn ứng viên Phó giáo sư ngành Y, chuyên gia tim mạch hàng đầu

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, ứng viên Phó giáo sư ngành Y năm 2025 là chuyên gia tim mạch hàng đầu, đã có nhiều đóng góp trong bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong danh sách 124 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành Y học năm 2025 xem xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng thời kiêm nhiệm điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy được đề nghị xét công nhận chức danh Phó giáo sư.

Đại biểu Quốc hội, TS Nguyễn Tri Thức. Ảnh: Quốc hội.

Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức (53 tuổi) là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch. Là một chuyên gia tim mạch, bác sĩ Thức tập trung vào các hướng nghiên cứu tiên tiến, nhằm nâng cao chất lượng điều trị bệnh lý tim mạch và các bệnh liên quan. Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức có các hướng nghiên cứu chủ yếu như:

Triển khai thực hành và ứng dụng các thiết bị cấy ghép tiên tiến như máy tạo nhịp bó His, máy tái đồng bộ tim (CRT) và máy phá rung (ICD) trong điều trị rối loạn nhịp và suy tim có rối loạn dẫn truyền. Phát triển các kỹ thuật điều trị can thiệp sử dụng các thiết bị điện cấy ghép trong tim.

Phát triển mô hình điều phối hiến tạng, triển khai kỹ thuật ghép thận ABO không tương hợp và theo dõi kết quả lâu dài sau ghép.

Nghiên cứu mối liên hệ giữa các bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận mạn, bệnh lý mạch máu với nguy cơ tim mạch và các kỹ thuật điều trị mới và kỹ thuật cao trong điều trị các bệnh lý này bao gồm sử dụng thuốc mới, kỹ thuật can thiệp nội mạch.

Các công trình nghiên cứu của ông không chỉ được đăng tải trên nhiều tạp chí uy tín trong và ngoài nước mà còn được áp dụng trực tiếp vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị tại các bệnh viện lớn.

Ngoài công tác chuyên môn, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức còn tham gia giảng dạy, chú trọng chất lượng đào tạo và tuân thủ nghiêm túc quy chế học thuật. Ông đã công bố 56 bài báo khoa học, trong đó có 9 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Hành trình từ Bác sĩ tim mạch đến Thứ trưởng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Tri Thức, sinh năm 1973 tại Bình Định (cũ). Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP. Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) năm 1999, ông tiếp tục học tập và nâng cao chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II ngành Nội khoa tại Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế (2013); Cử nhân ngoại ngữ tại Đại học Mở Hà Nội (2017); và Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Nội khoa tại Đại học Y – Dược, Đại học Huế (2021).

Sự nghiệp của Tiến sĩ Thức gắn bó chặt chẽ với Bệnh viện Chợ Rẫy. Giai đoạn 2000–2019, ông trải qua nhiều vị trí quan trọng: từ bác sĩ Khoa Nội tim mạch, Phó khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh (Campuchia), đến Trưởng khoa Điều trị Rối loạn nhịp.

Từ 2019–2024, ông giữ các chức vụ cao hơn như Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời là Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế.

Đưa tiếng nói của ngành Y tới nghị trường

Với hơn hai thập kỷ gắn bó cùng Bệnh viện Chợ Rẫy và nay là Thứ trưởng Bộ Y tế, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Tiến sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức không chỉ là một chuyên gia đầu ngành tim mạch mà còn là người góp phần đưa thực tiễn ngành y vào chính sách, tham gia, đóng góp nhiều vào quá trình xây dựng chính sách luật pháp chung của Quốc hội.

Trên cương vị quản lý, ông nhiều lần nêu thẳng những khó khăn của ngành y, trong đó, có những phức tạp về đấu thầu thiết bị y tế.

“Đấu thầu thiết bị y tế khó nhất là làm cấu hình, mô hình kỹ thuật. Đơn cử, để mua được một máy chụp cắt lớp vi tính - (máy CT), bệnh viện xây dựng chệch một chút là bị coi là định hướng chỉ định thầu hoặc cho rằng là “quân xanh”, “quân đỏ”, mà không xây dựng tiêu chí, cấu hình chi tiết thì không đúng chuyên môn”, Thứ trưởng Thức phát biểu tại nghị trường.

Trong lĩnh vực dinh dưỡng, ông là người đề xuất cần sớm xây dựng Luật Dinh dưỡng. Phát biểu tại Hội thảo quốc gia về dinh dưỡng học đường năm 2025, ông nhấn mạnh, đã đến lúc cần một Luật Dinh dưỡng bao quát cả dinh dưỡng học đường, dự phòng và điều trị. Theo ông, luật này sẽ giúp xây dựng thể trạng khỏe mạnh cho thế hệ trẻ, đồng thời khắc phục tình trạng mất cân đối dinh dưỡng: thiếu ở vùng sâu, thừa cân và béo phì ở đô thị.

Là người gắn bó lâu dài với nghiên cứu tim mạch, ông còn thúc đẩy ứng dụng thiết bị cấy ghép hiện đại (CRT, ICD, máy tạo nhịp bó His), phát triển kỹ thuật ghép thận ABO không tương hợp và nghiên cứu mối liên hệ giữa bệnh chuyển hóa với nguy cơ tim mạch. Các công trình không chỉ được công bố quốc tế mà còn được áp dụng thực tế, cải thiện hiệu quả điều trị tại các bệnh viện lớn.

Ở vai trò quốc tế, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đã dẫn đầu đoàn công tác Bộ Y tế tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 15 của APEC về Y tế và Kinh tế tại Hàn Quốc, góp phần đưa tiếng nói của y tế Việt Nam ra khu vực. Bên cạnh đó, ông còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, như phát động chương trình “Tiếp sức đến trường” cho trẻ khuyết tật và trực tiếp ủng hộ kinh phí để đồng hành cùng trẻ em yếu thế.

Với nhiều cống hiến, TS Nguyễn Tri Thức được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2012), danh hiệu Thầy thuốc ưu tú (2017), Bằng khen của Bộ trưởng Y tế (2010, 2014, 2020), Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Y tế (2020, 2023).