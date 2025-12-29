Người nông dân Tày làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm

Từ hai bàn tay trắng, ông Lâm Văn Giàng vươn lên xây dựng trang trại hơn 60 ha, trở thành điển hình nông dân dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Cao Bằng, ông Lâm Văn Giàng (sinh năm 1968, dân tộc Tày), hiện sinh sống tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai, là một trong những gương điển hình nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi. Hành trình mưu sinh, lập nghiệp và làm giàu của ông là câu chuyện tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên trì vượt khó của người nông dân vùng dân tộc thiểu số.

Ông Lâm Văn Giàng, một trong những gương điển hình nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi. Ảnh: NVCC.

Từ hộ nghèo đến chủ trang trại hơn 60 ha, thu nhập khoảng 4 tỷ đồng/năm

Những năm 1980, trong làn sóng di dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, ông Giàng cùng gia đình rời quê Cao Bằng vào vùng đất Sông Bé (nay là Bình Phước) với mong muốn đổi đời. Hành trang mang theo khi ấy chỉ vỏn vẹn 1 ha đất rẫy, 2 sào ruộng và một con trâu. Đất đai hoang hóa, sản xuất manh mún, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, cuộc sống những ngày đầu nơi đất mới đối với gia đình ông vô cùng chật vật.

Nhưng chính trong gian khó, ý chí vươn lên của người nông dân Tày càng được tôi luyện. Ông Giàng xác định, muốn thoát nghèo không thể trông chờ, mà phải tự mình học hỏi, cần cù và biết tính toán đường dài.

Ông Lâm Văn Giàng. Ảnh: NVCC.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông Lâm Văn Giàng đến khi các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đồng bộ. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, cùng sự đầu tư của Nhà nước về hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện…, ông từng bước mở rộng quy mô sản xuất.

Từ những diện tích nhỏ lẻ ban đầu, ông Giàng kiên trì tích lũy, mua thêm đất, mở rộng sản xuất theo hướng nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Đến nay, ông là chủ một trang trại tổng hợp rộng hơn 60 ha, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội với thu nhập khoảng 4 tỷ đồng mỗi năm (sau khi trừ chi phí).

Trong lĩnh vực trồng trọt, ông sở hữu 60 ha cao su và 7 ha điều. Nhờ áp dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến, chăm sóc bài bản, mỗi năm trang trại của ông thu hoạch gần 80 tấn mủ cao su và 30 tấn hạt điều thô, đảm bảo chất lượng ổn định, đầu ra thuận lợi.

Không dừng lại ở trồng trọt, ông Giàng tiếp tục đầu tư phát triển chăn nuôi theo mô hình khép kín. Trại heo của gia đình ông duy trì quy mô 1.000 con mỗi lứa, với sản lượng bình quân 260 tấn heo thịt mỗi năm, đồng thời nuôi 100 con heo nái để chủ động nguồn giống. Việc áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học giúp trang trại hạn chế rủi ro dịch bệnh, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Song song đó, ông còn điều hành một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương. Mô hình sản xuất, kinh doanh đa dạng giúp kinh tế gia đình ổn định, bền vững, giảm phụ thuộc vào một nguồn thu.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, trang trại của ông Lâm Văn Giàng hiện tạo việc làm ổn định cho 25 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 6 đến 9 triệu đồng/người/tháng. Đối với nhiều lao động là người dân tộc thiểu số, hộ khó khăn, đây là nguồn sinh kế quan trọng, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống.

Làm kinh tế giỏi, gắn trách nhiệm với cộng đồng

Điều khiến ông Lâm Văn Giàng được địa phương ghi nhận không chỉ là con số doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, mà còn ở trách nhiệm xã hội của một người nông dân thành đạt. Với ông, làm kinh tế phải gắn với sẻ chia, cùng cộng đồng phát triển.

Câu chuyện của ông Giàng là một hành trình truyền cảm hứng. Ảnh: NVCC.

Ông luôn ưu tiên tạo việc làm cho người dân tại chỗ, đặc biệt là những trường hợp khó khăn như hộ nghèo, người mồ côi, thiếu tư liệu sản xuất. Không ít lao động được ông hỗ trợ từ công ăn việc làm ổn định, đến chỗ ở, điều kiện sinh hoạt, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, ông Giàng còn hỗ trợ vốn và vật tư nông nghiệp cho các hộ khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh, với số tiền hỗ trợ từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi trường hợp. Việc hỗ trợ này không mang tính hình thức, mà xuất phát từ sự thấu hiểu những khó khăn mà ông từng trải qua trong những ngày đầu lập nghiệp.

Là hội viên Hội Nông dân, ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi tại các buổi sinh hoạt, gặp gỡ hội viên. Những kinh nghiệm thực tiễn, dễ áp dụng từ chính mô hình của ông đã giúp nhiều nông dân trong khu vực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập.

Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia các hoạt động đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn, chung tay cùng địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ ấy đã góp phần thay đổi diện mạo vùng quê nơi ông sinh sống.

Với những nỗ lực và thành tích đạt được, ông Lâm Văn Giàng đã được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng. Năm 2015, ông vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010–2014. Năm 2022, ông nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thành tích tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Đặc biệt, năm 2024, ông được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Ông vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI.

Câu chuyện của ông Lâm Văn Giàng cho thấy hiệu quả của các chính sách dân tộc, đồng thời là tấm gương tiêu biểu về ý chí vươn lên, lao động sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Từ một hộ nghèo nơi vùng cao Cao Bằng, đến chủ trang trại hàng chục hecta với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm tại Đồng Nai, hành trình của ông Giàng không chỉ truyền cảm hứng làm giàu chính đáng, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong đời sống nông thôn.