Kỹ sư Việt tạo dấu mốc tại dự án hydro xanh lớn nhất thế giới

Dự án sản xuất hydro xanh lớn nhất và tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay có vai trò chủ chốt của kỹ sư Hà Văn Đức, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam LILAMA.

Trong hơn 10 năm công tác tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (LILAMA), ông Hà Văn Đức được tin tưởng giao nhiều vị trí công tác quan trọng, từ kỹ sư, Trưởng phòng chạy thử dự án Lọc dầu Nghi Sơn, phụ trách chế tạo dự án tại Brunei, Phó Giám đốc Ban dự án Hóa dầu Long Sơn, đến nay là Đội trưởng Đội thi công số 2, trực tiếp phụ trách gia công chế tạo và lắp đặt mô-đun điện phân cho các dự án sản xuất Hydrogen xanh tại Mỹ và Ả Rập Xê Út.

Công nghệ mới giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng

Trên mỗi cương vị, ông Hà Văn Đức đều đối diện những yêu cầu kỹ thuật và áp lực tiến độ khác nhau, qua đó tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và khẳng định năng lực điều hành thi công, quản lý dự án. Với sự tín nhiệm của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng công ty, anh luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Hà Văn Đức (ngoài cùng bìa phải) đã có những sáng kiến giúp công ty tiết kiệm cả chục tỷ đồng. Ảnh: NVCC.

Trong công tác quản lý, điều hành dự án, ông trực tiếp hỗ trợ lãnh đạo Ban dự án tổ chức thi công nhiều công trình trọng điểm do LILAMA đảm nhận, bảo đảm tiến độ, an toàn, chất lượng và hiệu quả kinh tế, tiêu biểu như Dự án Lọc dầu Nghi Sơn, Nhà máy phân bón Brunei và Dự án Hóa dầu Long Sơn.

Đặc biệt, tại các dự án gia công chế tạo và tổ hợp lắp đặt mô-đun điện phân sản xuất Hydro xanh West Coast (bang Arizona, Mỹ) và NEOM (Ả Rập Xê Út), hợp tác với đối tác thyssenkrupp NUCERA (CHLB Đức), ông Hà Văn Đức giữ vai trò điều hành thi công then chốt. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp cơ khí Việt Nam tham gia chuỗi dự án sản xuất Hydro xanh, lĩnh vực công nghệ cao tiên phong áp dụng công nghệ điện phân hiện đại nhất thế giới, sử dụng năng lượng tái tạo với phát thải CO₂ bằng 0.

Trong quá trình triển khai, ông đã tổ chức quản lý thi công và điều hành sản xuất chặt chẽ, bảo đảm các tiêu chí An toàn – Chất lượng – Tiến độ, được các đối tác quốc tế đánh giá cao. Kết quả, các dự án đã hoàn thành 94 mô-đun điện phân, đạt 110% kế hoạch xuất khẩu của Dự án NEOM GH2.

“Đây là dự án sản xuất Hydro xanh lớn nhất và tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay với 110 Mô-đun điện phân, tổng công suất 2,2 GW”, ông Đức cho hay.

Cùng với đó, anh Hà Văn Đức đã đề xuất và triển khai nhiều giải pháp nhằm chuyên môn hóa sản xuất, tối ưu hóa năng suất lao động, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và nâng cao hiệu quả an toàn vệ sinh lao động, qua đó mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Tổng mức tiết kiệm chi phí thi công dự kiến khoảng 35 tỷ đồng, trong đó chi phí nhân lực giảm khoảng 17 tỷ đồng, chi phí huy động thiết bị giảm gần 10 tỷ đồng.

Các dự án dự kiến hoàn thành bàn giao toàn bộ 110 mô-đun điện phân vào tháng 9/2025, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, đồng thời khẳng định năng lực điều hành thi công các dự án công nghệ cao của LILAMA trong xu thế chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải carbon trên toàn cầu.

Sáng kiến xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn

Trò chuyện về động lực tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu suất lao động trong dự án gia công, chế tạo và tổ hợp lắp đặt mô-đun điện phân sản xuất hydro xanh, ông Hà Văn Đức cho rằng, với lĩnh vực xây lắp cơ khí của LILAMA, sáng kiến kỹ thuật không phải là những phát minh mang tính hàn lâm, mà xuất phát trực tiếp từ yêu cầu thực tiễn của công trường.

Những sáng kiến của ông Đức đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Ảnh: Báo XD.

“Đối với ngành nghề xây lắp cơ khí của LILAMA, các sáng kiến không mang tính nghiên cứu phát minh mà xuất phát từ đòi hỏi giải pháp cho các vấn đề thực tiễn trong quá trình thi công các dự án”, ông Đức cho hay.

Theo ông Hà Văn Đức, tại dự án hydro xanh NEOM, công việc gia công chế tạo và tổ hợp thiết bị về cơ bản không phải là lĩnh vực hoàn toàn mới đối với đội ngũ kỹ sư, công nhân của LILAMA. Thuận lợi lớn nhất trong quá trình triển khai dự án, theo ông, chính là sự đồng hành của tập thể kỹ sư, công nhân lành nghề, có tinh thần trách nhiệm cao và gắn bó với công việc.

Bên cạnh đó, việc hợp tác với thyssenkrupp NUCERA, tập đoàn công nghiệp có bề dày lịch sử hàng trăm năm đến từ Cộng hòa Liên bang Đức – cũng mang lại nhiều hỗ trợ quan trọng trong quá trình triển khai dự án. Ông Hà Văn Đức cho biết, từ đối tác quốc tế, ông và các cộng sự nhận được sự khích lệ, tư vấn chuyên môn và những khuyến nghị kỹ thuật giá trị, giúp dự án tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Tuy nhiên, theo ông Đức, thách thức lớn nhất của dự án không nằm ở công nghệ đơn lẻ, mà ở việc đáp ứng đồng thời các yêu cầu đặc thù về chất lượng, an toàn và tối ưu hóa quy trình sản xuất hàng loạt nhằm bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án.

Để giải quyết bài toán này, ông Hà Văn Đức đã chủ động tổ chức nhiều cuộc trao đổi, thảo luận chuyên sâu với các kỹ sư, tổ trưởng sản xuất của LILAMA, đồng thời phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật của thyssenkrupp NUCERA. Mục tiêu xuyên suốt là tìm ra những phương án cụ thể, khả thi để cải tiến quy trình sản xuất, tổ chức thi công phù hợp với yêu cầu nghiêm ngặt của dự án hydro xanh quy mô lớn.

“Được góp mặt trong các dự án năng lượng xanh hàng đầu thế giới là vinh dự lớn, qua đó khẳng định năng lực chuyên môn và bàn tay lao động của người Việt trên sân chơi quốc tế”, ông Đức cho hay.