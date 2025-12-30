Hà Nội

Nhà Khoa học

Từ cánh đồng Quảng Trị đến doanh nghiệp nghìn tỷ đồng

Dưới sự chèo lái của ông Hồ Xuân Hiếu, Sepon Group lọt Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, tạo sinh kế bền vững cho 60.000 hộ nông dân.

Mai Loan

Trong dòng chảy của kinh tế thị trường, không phải doanh nghiệp nào cũng lựa chọn con đường phát triển gắn chặt với nông nghiệp, nông dân và cộng đồng. Với ông Hồ Xuân Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEPON GROUP), sự lớn mạnh của doanh nghiệp luôn song hành cùng sinh kế của người dân và sự phát triển bền vững của quê hương.

96f855bdf3607b3e2271.jpg
Ông Hồ Xuân Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEPON GROUP). Ảnh: NVCC.

Áp dụng công nghệ số và AI, đưa doanh nghiệp lọt Top 500 tăng trưởng nhanh nhất

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, ông Hồ Xuân Hiếu thấu hiểu những khó khăn, thách thức của một địa phương chịu nhiều tác động của thiên tai, chiến tranh và biến động thị trường. Chính từ nền tảng đó, khi đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SEPON GROUP giai đoạn 2020–2025, ông xác định rõ định hướng phát triển: xây dựng một doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng về quy mô, mà còn tạo giá trị bền vững cho người lao động và nông dân.

Dưới sự điều hành của ông, SEPON từng bước hoàn thiện mô hình quản trị, phát triển 14 đơn vị thành viên hoạt động trên ba lĩnh vực sản xuất – kinh doanh – dịch vụ. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, doanh thu của công ty vẫn tăng đều, từ 930 tỷ đồng năm 2020 lên 1.600 tỷ đồng năm 2024.

Số nộp ngân sách tăng 135%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 120%. SEPON không chỉ đảm bảo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động trực tiếp, mà còn tạo sinh kế bền vững cho hơn 60.000 hộ dân, giúp bà con thu về hơn 1.200 tỷ đồng mỗi năm từ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như sắn, cao su, gỗ rừng trồng, lúa, tiêu.

ho-xuan-hieu.jpg
Hồ Xuân Hiếu luôn chú trọng đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: TTXVN.

Dưới sự lãnh đạo của ông, nhiều dự án trọng điểm đã được khởi công và vận hành thành công: Nhà máy chế biến nông sản, Nhà máy cao su, Nhà máy lúa gạo hữu cơ, Nhà máy phân bón, Nhà máy sấy lúa… Thương hiệu SEPON vươn rộng ra 45 tỉnh, thành và dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường cả nước.

Đặc biệt, ông mạnh dạn áp dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quản trị, sản xuất và tiếp thị, đưa SEPON lọt Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2024. Quan tâm đến công tác đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao tay nghề, trình độ cho người lao động hằng năm ông đã mời chuyên gia trong nước và nước ngoài về giảng dạy cho toàn thể cán bộ, người lao động Công ty.

Gắn kết phát triển doanh nghiệp với nông nghiệp bền vững

Từ thực tiễn lãnh đạo, ông Hiếu luôn xác định nông nghiệp là bệ đỡ kinh tế của tỉnh Quảng Trị. SEPON đã trở thành hạt nhân trong xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm chiến lược: sắn, tiêu, gạo hữu cơ, gỗ rừng trồng đạt chuẩn FSC, cao su… Ông trực tiếp chỉ đạo các chính sách hỗ trợ nông dân từ giống, kỹ thuật, vốn đến bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường 15-18%.

Một trong những dấu ấn nổi bật là dự án phát triển lúa hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA (Mỹ) và EU (châu Âu) triển khai trên toàn tỉnh, góp phần thay đổi tư duy sản xuất, giảm thiểu hóa chất độc hại, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng xuất khẩu. Mô hình này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái. Ông đã chủ trì mở chuỗi cửa hàng Cơm Hữu cơ Sepon, mang đến những bữa ăn sạch, dinh dưỡng, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ngoài nông nghiệp, ông Hiếu còn khuyến khích phát triển kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng và thương mại biên giới, đồng thời tích cực tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng chợ miền núi, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

“Người lao động là tài sản quý giá nhất”

Với triết lý “Người lao động là tài sản quý giá nhất”, ông Hiếu luôn chú trọng cải thiện chế độ phúc lợi. 100% cán bộ, công nhân viên được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; được tham gia các khóa đào tạo, du lịch, nhận thưởng thường xuyên. Trong giai đoạn dịch COVID-19, ông chỉ đạo chi hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ người lao động vượt khó, trong đó gia đình ông trực tiếp ủng hộ 200 triệu đồng cho bà con từ miền Nam về quê.

Không dừng lại ở đó, ông khởi xướng nhiều quỹ nhân ái như “Cho con”, “Mái ấm công đoàn”, “Vượt khó”, “Tấm lòng Sepon”. Riêng Quỹ “Cho con” từ năm 2020 đến nay đã nhận nuôi 129 trẻ mồ côi, hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho đến khi các em đủ 18 tuổi. Những hoạt động như Chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, hiến máu nhân đạo, cứu trợ bão lũ, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch đã trở thành nét văn hóa đẹp của SEPON dưới sự dẫn dắt của ông.

Câu chuyện thưởng Tết 25 triệu đồng/người từ Chủ tịch HĐQT đến nhân viên bảo vệ từng gây ấn tượng mạnh trên báo chí, thể hiện quan điểm “sẻ chia thành quả” và tạo nên sự gắn bó lâu dài giữa công ty và người lao động.

Với những đóng góp, ông Hồ Xuân Hiếu đã nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì (2016); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nhiều bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị và các bộ, ngành trung ương;

