GS.TS Tạ Văn Trầm, Anh hùng lao động 'khắc tinh' của sốt xuất huyết

GS.TS Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp bền bỉ, lâu dài của ông trong lĩnh vực y học, đặc biệt là công tác điều trị bệnh sốt xuất huyết và chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho GS.TS.TTND Tạ Văn Trầm. Ảnh: ĐBND.

Vị bác sĩ “khắc tinh” của sốt xuất huyết

GS.TS Tạ Văn Trầm sinh ra và lớn lên tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp (cũ). Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược TP.HCM, năm 1989, ông về công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, đồng thời lựa chọn hướng nghiên cứu chuyên sâu về bệnh sốt xuất huyết Dengue, một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thường xuyên bùng phát tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong quá trình công tác, ông tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết, cùng đồng nghiệp trực tiếp xuống cơ sở, lặn lội khắp vùng duyên hải Gò Công và các huyện phía Tây tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp), những địa bàn thường xuyên phát sinh ổ dịch. Thực tiễn điều trị tại tuyến đầu đã cung cấp cho ông nguồn dữ liệu quan trọng, làm nền tảng cho các nghiên cứu chuyên sâu sau này.

Từ kinh nghiệm thực tế kết hợp với kiến thức khoa học, sau hơn 10 năm kiên trì, miệt mài nghiên cứu trong quá trình điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, bác sĩ Tạ Văn Trầm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y khoa vào năm 2004 với đề tài: “Các yếu tố liên quan sốc sốt xuất huyết Dengue kéo dài ở trẻ em”.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã mở ra hướng điều trị hiệu quả, giúp cứu sống nhiều trường hợp sốc sốt xuất huyết kéo dài; đồng thời xác định các biện pháp cụ thể trong ngăn ngừa và điều trị bệnh sốt xuất huyết. Những giải pháp điều trị từ công trình khoa học này nhanh chóng được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác điều trị bệnh sốt xuất huyết tại địa phương và trên phạm vi cả nước.

Thực tế cho thấy, nếu như trước đây tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết tại Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp) ở mức 15–20%, thì trong những năm gần đây, tỷ lệ này đã giảm xuống dưới 0,1%, tương đương hơn 1.000 ca mắc mới chỉ có 1 ca tử vong. Đáng chú ý, có những năm địa phương không ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết.

Dấu ấn hành trình “lao động sáng tạo”

Không chỉ dừng lại ở những nghiên cứu về sốt xuất huyết, GS.TS Tạ Văn Trầm còn là một nhà khoa học bền bỉ với gia tài công bố ấn tượng.

Những công trình của ông bao phủ rộng khắp các vấn đề y tế cấp thiết: từ các nghiên cứu sâu về Cytokin trong tiên lượng sốc sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng nặng ở trẻ em, đến các giải pháp điều trị viêm gan siêu vi B và quản lý an toàn người bệnh. Ông đã chủ biên 7 sách chuyên khảo và 2 giáo trình, trở thành những tài liệu tham khảo quý báu cho các thế hệ y bác sĩ.

GS.BS Tạ Văn Trầm được vinh danh Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2019.

Ông có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới và hoạt động nghiên cứu khoa học mang lại hiệu quả thiết thực trong công việc. Cùng với đồng nghiệp, ông thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học; trong đó, chủ nhiệm 52 đề tài khoa học cấp cơ sở đã được nghiệm thu, chủ nhiệm 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được Hội đồng khoa học – công nghệ tỉnh nghiệm thu, xếp loại A và đưa vào áp dụng hiệu quả. Với những đóng góp đó, ông đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 6 Bằng lao động sáng tạo.

Trong vai trò là Hiệu trưởng Trường Y Dược – Đại học Trà Vinh và từng là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, Giáo sư Trầm luôn đau đáu với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ông không chỉ truyền dạy kiến thức chuyên môn mà còn là tấm gương sáng về tinh thần học tập suốt đời. Dưới sự dẫn dắt của ông, nhiều thế hệ sinh viên y khoa đã trưởng thành, mang tâm thế phụng sự nhân dân về khắp các vạt đất miền Tây.

Ở cương vị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, ông hiện lên là một nhà quản lý quyết liệt và đầy tâm huyết. Giáo sư Trầm đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện trải nghiệm người bệnh và nâng cao năng lực cho đội ngũ điều dưỡng. Ông dành nhiều thời gian nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc và thực trạng stress của nhân viên y tế để đưa ra những chính sách đãi ngộ, thu hút bác sĩ phù hợp, nhằm xây dựng một môi trường y tế bền vững.

GS.TS.BS Tạ Văn Trầm chia sẻ, những gì ông đạt được hôm nay, ngoài sự phấn đấu nỗ lực của bản thân còn nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang… cùng sự hỗ trợ của đồng nghiệp.

“Thời gian tới, tôi tiếp tục đem trí tuệ và công sức góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân để xứng đáng với danh hiệu cao quý Thầy thuốc Nhân dân”, ông chia sẻ.