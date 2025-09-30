Yêu cầu ChatGPT giải bài toán 2.000 năm trước, kết quả gây sốc

Hà Nội

Các nhà khoa học đã yêu cầu ChatGPT giải một bài toán tương tự bài có từ hơn 2.000 năm trước. Theo đó, ChatGPT đưa ra câu trả lời khiến nhóm nghiên cứu bất ngờ.

Tâm Anh (theo LS)
Nhà triết học Hy Lạp Plato đã viết về việc Socrates yêu cầu học sinh giải bài toán "nhân đôi hình vuông" vào năm 385 trước Công nguyên. Theo đó, học sinh đã nhân đôi chiều dài cạnh để nhân đôi diện tích hình vuông. Tuy nhiên, lời giải cho bài toán này là phải xây dựng một hình vuông mới với đường chéo của hình vuông ban đầu là cạnh. Ảnh: georgeclerk/Getty Images.
Mới đây, các nhà khoa học tại Đại học Cambridge và Đại học Hebrew ở Jerusalem đã yêu cầu ChatGPT giải bài toán nhân đôi hình chữ nhật - bài toán tương tự của Socrates để xem chatbot này sẽ làm thế nào. Ảnh: Adobe Stock.
Theo nhóm nghiên cứu, do ChatGPT, giống như các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) khác, được đào tạo chủ yếu bằng văn bản hơn là hình ảnh nên họ cho rằng khả năng tìm ra lời giải có bài toán "nhân đôi hình vuông" trong dữ liệu được đào tạo là rất thấp. Điều này có nghĩa là nếu ChatGPT tìm ra lời giải đúng thì mọi người có thể lập luận rằng khả năng toán học là do học hỏi chứ không phải bẩm sinh. Ảnh: searchenginejournal.com.
Trong nghiên cứu mới công bố, Tiến sĩ Nadav Marco và Giáo sư Andreas Stylianides đã hỏi ChatGPT bài toán tương tự, giả lập phong cách đặt câu hỏi của Socrates và cố tình đưa ra những lập luận sai và các biến thể mới của bài toán, để quan sát cách chatbot phản ứng. Ảnh: indiatoday.
Dù được đào tạo trên kho văn bản khổng lồ có cả lời giải cổ điển, ChatGPT không tái hiện ngay phương pháp hình học của Socrates. Thay vào đó, ChatGPT chọn hướng tiếp cận đại số. Đây là cách giải chưa tồn tại vào thời của Plato. Ảnh: maa.org.
Khi được khuyến khích đưa ra lời giải hình học, ChatGPT mãi mới chuyển hướng. Trong một số trường hợp, chatbot này đưa ra thông tin sai ví dụ như khẳng định không tồn tại cách giải hình học để nhân đôi diện tích hình chữ nhật mặc dù thực tế có. Ảnh: BBC.
“ChatGPT dường như đang làm điều gì đó giống như một người học - không chỉ lặp lại kiến thức, mà thử nghiệm và ứng biến”, Tiến sĩ Macro cho hay. Ảnh: nyongesasande.
Theo Tiến sĩ Marco và Giáo sư Stylianides, hành vi của ChatGPT giống với khái niệm giáo dục "vùng phát triển tiệm cận" (Zone of Proximal Development – ZPD) - khoảng cách giữa những gì người học đã biết và những gì họ có thể học được với sự hỗ trợ. Trong trường hợp này, ChatGPT đôi khi không đưa ra đáp án ngay nhưng có thể làm được nếu được gợi ý và dẫn dắt đúng cách. Ảnh: Sebastien Bozon/Getty Images.
Vì vậy, nhóm nghiên cứu lưu ý rằng không nên sử dụng ChatGPT chỉ để tìm đáp án. Nếu được sử dụng đúng cách thì ChatGPT có thể trở thành bạn đồng hành giúp học sinh suy luận, khám phá và phản biện trong lĩnh vực toán học. Ảnh: linkedin.
Mời độc giả xem video: Dùng A.I "chế tạo" người bạn đời trong mơ. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo LS)
