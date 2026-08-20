Giải mã sức mạnh tàu ngầm tấn công mới của Israel

Israel âm thầm biên chế tàu ngầm tấn công INS Drakon với thiết kế mới lạ, được cho là có thể mở rộng đáng kể năng lực tác chiến tầm xa của hải quân nước này.

Theo truyền thông Israel, hải quân nước này mới đây đã âm thầm tiếp nhận INS Drakon - tàu ngầm tấn công diesel-điện từ Đức, sự xuất hiện của tàu ngầm này đánh dấu một bước tiến lớn trong chiến lược hải quân của Tel Aviv. Tuy nhiên ở chiều hướng ngược lại Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) dường như muốn hạn chế cung cấp thông tin về chiếc tàu ngầm mới.

Công ty ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức đã chính thức bàn giao tàu ngầm INS Drakon, lớp Dolphin-II (chiếc thứ sáu) cho hải quân Israel tại xưởng đóng tàu ở Kiel. Không giống như các lần bàn giao tàu ngầm trước đây của Israel, sự kiện này diễn ra mà không có buổi lễ hay thông báo công khai nào. Chỉ sau khi bàn giao, tàu mới rời xưởng đóng tàu có treo cờ Israel lần đầu tiên và tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển tại Vịnh Kiel.

Tàu ngầm mới của Israel gây chú ý với thiết kế khác thường, tháp chỉ huy lớn và những “công nghệ đột phá”. Ảnh: IDF

INS Drakon hiện tàu ngầm tiên tiến và đắt nhất của Israel từ trước đến nay, chi phí chế tạo con tàu này ước tính khoảng 634 triệu USD.

Việc bàn giao trên đánh dấu sự hoàn thành của một chương trình tàu ngầm, vốn là một trong những nền tảng cho năng lực chiến lược tầm xa của Israel. Nhưng Drakon còn có khác biệt so với các tàu ngầm trước và những khác biệt đó đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong giới phân tích quốc phòng về những khả năng mới tiềm ẩn bên trong.

Theo các báo cáo, INS Drakon dài khoảng 73 mét, so với 68,6 mét của các tàu ngầm Dolphin-II trước đó là INS Tanin và INS Rahav, được đưa vào phục vụ lần lượt vào năm 2014 và 2016. Tàu Drakon cũng có tháp chỉ huy lớn hơn đáng kể, cấu trúc trên đầu tàu ngầm chứa các cảm biến và các hệ thống khác.

Cả Israel và TKMS đều chưa tiết lộ lý do cho thiết kế lớn hơn trên hoặc xác nhận những hệ thống nào được lắp đặt bên trong. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sự mở rộng có thể liên quan đến các khả năng thực hiện nhiệm vụ mới, bao gồm cả hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) tiềm năng.

Thay đổi này có thể mở rộng đáng kể vai trò của tàu ngầm bằng cách cho phép triển khai thêm vũ khí, tên lửa hành trình, phương tiện không người lái dưới biển, thiết bị tình báo hoặc khả năng tác chiến đặc biệt. Một số nhà phân tích cho rằng cấu trúc mở rộng này có thể chứa một số khoang phóng, mặc dù cấu hình chính xác vẫn chưa được biết.

Bộ Quốc phòng Israel chỉ mô tả tàu ngầm này là có "các hệ thống độc đáo" và "công nghệ đột phá" giúp mở rộng khả năng tác chiến của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Hệ thống vũ khí đã được xác nhận của tàu INS Drakon bao gồm 10 ống phóng ngư lôi đặt ở mũi tàu, với 6 ống tiêu chuẩn cỡ 533 mm và 4 ống phóng lớn hơn cỡ 650 mm. Các ống phóng lớn hơn có thể chứa các loại vũ khí nặng hơn, thiết bị chuyên dụng hoặc phương tiện dưới biển.

Trong nhiều thập kỷ, các tàu ngầm lớp Dolphin của Israel từ lâu đã được quốc tế coi là một thành phần quan trọng trong khả năng răn đe chiến lược của nước này. Các nhà phân tích nước ngoài từ lâu đã suy đoán rằng hạm đội tàu ngầm cung cấp cho Israel khả năng tấn công trả đũa trên biển, trong khi Israel duy trì chính sách không xác nhận cũng không phủ nhận khả năng hạt nhân của mình.

INS Drakon mang theo hệ thống vũ khí đồ sộ có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tấn công khác nhau. Ảnh: Naval News.

Sự xuất hiện của tàu ngầm Drakon không ngay lập tức làm thay đổi khả năng chiến lược đó. Trước tiên, tàu ngầm này cần hoàn tất quá trình tích hợp hoạt động với hải quân Israel trước khi thực sự trở nên có ý nghĩa về mặt quân sự. Tuy nhiên, các quan chức Israel nhấn mạnh rằng tàu ngầm này đại diện cho một sự chuyển đổi rộng lớn hơn đang diễn ra trong lực lượng hải quân.

Tại lễ đặt tên tàu ngầm vào tháng 11/2024, Tư lệnh Hải quân Israel, Phó Đô đốc David Saar Salama, đã mô tả tàu ngầm trên là một "yếu tố nhân rộng sức mạnh" giúp tăng cường khả năng hoạt động của Israel "ở những vùng xa xôi và bí mật trong thời gian dài".

Ông Salama phát biểu tại buổi lễ: "Với việc bổ sung INS Drakon vào mạng lưới hoạt động của chúng ta, cánh tay nối dài của chúng ta sẽ được mở rộng đáng kể về tầm xa và sức mạnh".

Tàu ngầm Drakon cũng đóng vai trò là "cầu nối" giữa hạm đội tàu ngầm hiện tại của Israel và thế hệ tàu ngầm tiếp theo của nước này. Trong buổi lễ vào tháng 11/2024, Israel không chỉ đánh dấu việc đặt tên cho tàu ngầm Drakon mà còn đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chế tạo các tàu ngầm lớp Dakar trong tương lai, dự kiến sẽ được bàn giao vào đầu thập kỷ tới.

Cái tên "Drakon" (nghĩa là rồng) được chọn vì các chữ cái tiếng Do Thái trong từ này tương ứng với các chữ cái trong "Dakar", đồng thời tượng trưng cho sức mạnh và sự độc đáo. Cái tên này cũng tưởng nhớ đến di sản của INS Dakar, tàu ngầm Israel đã biến mất năm 1968 cùng toàn bộ thủy thủ đoàn khi đang trên đường từ Anh đến Israel.