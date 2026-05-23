Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Hàn Quốc bắt đầu mua sắm tàu ngầm hạt nhân để nâng cao khả năng phòng thủ

Hàn Quốc chính thức khởi động dự án tàu ngầm hạt nhân, tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ Triều Tiên và khu vực.

Nguyễn Cúc

Hải quân Hàn Quốc đã chính thức khởi động quy trình mua sắm tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng hải quân và tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng tại Đông Bắc Á.

Theo tài liệu được trình lên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Hải quân nước này đã xác định rõ nhu cầu phát triển lực lượng tàu ngầm hạt nhân, bao gồm các yêu cầu về năng lực tác chiến, số lượng tàu cần biên chế cũng như thời gian triển khai dự kiến.

article-6a0fcf68273298-01498326.jpg
Tàu ngầm tấn công KSS-III của Hải quân Hàn Quốc

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là chương trình phát triển tên lửa và tàu ngầm của Triều Tiên. Bình Nhưỡng gần đây liên tục công bố các dự án tàu ngầm mới, trong đó có tàu ngầm mang tên lửa được tuyên bố có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân.

Giới quân sự Hàn Quốc đánh giá tàu ngầm hạt nhân sẽ giúp nước này nâng cao đáng kể khả năng hoạt động bí mật dưới biển trong thời gian dài, đồng thời mở rộng phạm vi tuần tra và năng lực tấn công phủ đầu. Khác với tàu ngầm diesel-điện truyền thống, tàu ngầm hạt nhân có thể hoạt động liên tục hàng tháng mà không cần nổi lên để nạp năng lượng.

Trước đó, Hàn Quốc đã đạt nhiều bước tiến lớn trong lĩnh vực tàu ngầm thông thường với chương trình KSS-III. Năm 2021, Seoul biên chế tàu ngầm lớp Dosan Ahn Chang-ho - tàu ngầm nội địa đầu tiên có khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ dưới nước (SLBM).

Đến năm 2025, Hàn Quốc tiếp tục hạ thủy tàu ngầm tấn công lớp KSS-III Batch-II lượng giãn nước 3.600 tấn với nhiều cải tiến về hệ thống sonar, pin lithium-ion và năng lực tàng hình.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các tàu ngầm diesel-điện hiện nay vẫn có giới hạn nhất định về thời gian hoạt động và tốc độ cơ động so với tàu ngầm hạt nhân. Điều này khiến Seoul ngày càng quan tâm tới việc sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân để duy trì ưu thế dưới biển.

Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi trong quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn. Theo truyền thông Hàn Quốc và quốc tế, Washington đã thể hiện sự cởi mở hơn đối với chương trình tàu ngầm hạt nhân của Seoul, bao gồm khả năng hợp tác về công nghệ và nhiên liệu hạt nhân phục vụ động cơ tàu ngầm.

z7855605118134-f09654b0e2720cc3cedc206faf6c8265.jpg
Tàu ngầm hạt nhân của Triều Tiên dự kiến ​​ra mắt vào tháng 12 năm 2025.

Dù vậy, dự án vẫn sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn. Hàn Quốc hiện bị ràng buộc bởi các quy định liên quan tới làm giàu uranium và xử lý nhiên liệu hạt nhân theo thỏa thuận với Mỹ. Ngoài ra, chi phí phát triển, yêu cầu công nghệ cũng như đào tạo nhân lực cho tàu ngầm hạt nhân đều rất phức tạp.

Nhiều chuyên gia nhận định nếu chương trình được triển khai thành công, Hàn Quốc sẽ trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới sở hữu năng lực tự phát triển tàu ngầm hạt nhân tấn công. Điều này không chỉ giúp tăng cường sức mạnh răn đe với Triều Tiên mà còn tác động mạnh tới cán cân quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/skorea-procurement-first-nuclear-attack-submarines
#Hàn Quốc #tàu ngầm #quốc phòng #an ninh #Châu Á #Triều Tiên

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Hàn Quốc đưa tên lửa "quái vật phá hầm" vào thực chiến

Tên lửa đạn đạo đất đối đất Hyunmoo-5 mệnh danh “quái vật phá hầm” với đầu đạn nặng 8 tấn được Hàn Quốc đưa vào biên chế.

Hàn Quốc được cho là đã bắt đầu triển khai tới các đơn vị tác chiến tên lửa đạn đạo đất đối đất Hyunmoo-5, loại vũ khí được mệnh danh là “tên lửa quái vật” với đầu đạn nặng 8 tấn.

Hệ thống này có nhiệm vụ tăng cường đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa, bao gồm cả khả năng phát hiện sớm và tấn công phủ đầu các bệ phóng tên lửa đối phương.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hàn Quốc khởi động chương trình máy bay tác chiến điện tử 1,2 tỷ USD

Chương trình Block-I hứa hẹn nâng cao khả năng gây nhiễu và kiểm soát không chiến của Hàn Quốc, dự kiến ra mắt năm 2034 để đối phó môi trường khu vực.

Hình minh họa (ảnh: KAI)

Hàn Quốc vừa chính thức khởi động chương trình trị giá 1,9 nghìn tỷ won (khoảng 1,29 tỷ USD) nhằm phát triển một loại máy bay tác chiến điện tử chuyên dụng mới, theo thông báo của Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA). Dự án, có tên Block-I, được kỳ vọng sẽ mang lại bước nhảy vọt cho năng lực chế áp phòng không và chỉ huy - kiểm soát của đối phương trong các kịch bản xung đột hiện đại.

Theo DAPA, Block-I sẽ tập trung phát triển các máy bay tác chiến điện tử cỡ lớn, có khả năng tiến hành gây nhiễu liên tục nhằm làm suy giảm hiệu quả của hệ thống phòng không tích hợp và các mạng lưới chỉ huy điện tử của đối phương. Kế hoạch phát triển đã được thảo luận trong cuộc họp chính thức giữa DAPA và LIG Nex1, một trong những tập đoàn công nghiệp quốc phòng chủ chốt của Hàn Quốc.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hàn Quốc dự tính đưa robot ra chiến trường vì khủng hoảng dân số

Trước tình trạng thiếu hụt binh sĩ do khủng hoảng nhân khẩu học, Hàn Quốc đang xem xét đưa robot của Tập đoàn Hyundai ra tiền tuyến.

Quân đội Hàn Quốc đang tìm kiếm quan hệ đối tác chiến lược với Tập đoàn Hyundai Motor nhằm triển khai robot ra tiền tuyến - bước đi trong lộ trình đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống tự hành tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết tình trạng thiếu hụt binh sĩ ngày càng trầm trọng.

Robot bốn chân Spot của Công ty Boston Dynamics - Ảnh: BLOOMBERG
Robot bốn chân Spot của Công ty Boston Dynamics - Ảnh: BLOOMBERG
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới