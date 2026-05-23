Hàn Quốc bắt đầu mua sắm tàu ngầm hạt nhân để nâng cao khả năng phòng thủ

Hàn Quốc chính thức khởi động dự án tàu ngầm hạt nhân, tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ Triều Tiên và khu vực.

Hải quân Hàn Quốc đã chính thức khởi động quy trình mua sắm tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng hải quân và tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng tại Đông Bắc Á.

Theo tài liệu được trình lên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Hải quân nước này đã xác định rõ nhu cầu phát triển lực lượng tàu ngầm hạt nhân, bao gồm các yêu cầu về năng lực tác chiến, số lượng tàu cần biên chế cũng như thời gian triển khai dự kiến.

Tàu ngầm tấn công KSS-III của Hải quân Hàn Quốc

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là chương trình phát triển tên lửa và tàu ngầm của Triều Tiên. Bình Nhưỡng gần đây liên tục công bố các dự án tàu ngầm mới, trong đó có tàu ngầm mang tên lửa được tuyên bố có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân.

Giới quân sự Hàn Quốc đánh giá tàu ngầm hạt nhân sẽ giúp nước này nâng cao đáng kể khả năng hoạt động bí mật dưới biển trong thời gian dài, đồng thời mở rộng phạm vi tuần tra và năng lực tấn công phủ đầu. Khác với tàu ngầm diesel-điện truyền thống, tàu ngầm hạt nhân có thể hoạt động liên tục hàng tháng mà không cần nổi lên để nạp năng lượng.

Trước đó, Hàn Quốc đã đạt nhiều bước tiến lớn trong lĩnh vực tàu ngầm thông thường với chương trình KSS-III. Năm 2021, Seoul biên chế tàu ngầm lớp Dosan Ahn Chang-ho - tàu ngầm nội địa đầu tiên có khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ dưới nước (SLBM).

Đến năm 2025, Hàn Quốc tiếp tục hạ thủy tàu ngầm tấn công lớp KSS-III Batch-II lượng giãn nước 3.600 tấn với nhiều cải tiến về hệ thống sonar, pin lithium-ion và năng lực tàng hình.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các tàu ngầm diesel-điện hiện nay vẫn có giới hạn nhất định về thời gian hoạt động và tốc độ cơ động so với tàu ngầm hạt nhân. Điều này khiến Seoul ngày càng quan tâm tới việc sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân để duy trì ưu thế dưới biển.

Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi trong quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn. Theo truyền thông Hàn Quốc và quốc tế, Washington đã thể hiện sự cởi mở hơn đối với chương trình tàu ngầm hạt nhân của Seoul, bao gồm khả năng hợp tác về công nghệ và nhiên liệu hạt nhân phục vụ động cơ tàu ngầm.

Tàu ngầm hạt nhân của Triều Tiên dự kiến ​​ra mắt vào tháng 12 năm 2025.

Dù vậy, dự án vẫn sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn. Hàn Quốc hiện bị ràng buộc bởi các quy định liên quan tới làm giàu uranium và xử lý nhiên liệu hạt nhân theo thỏa thuận với Mỹ. Ngoài ra, chi phí phát triển, yêu cầu công nghệ cũng như đào tạo nhân lực cho tàu ngầm hạt nhân đều rất phức tạp.

Nhiều chuyên gia nhận định nếu chương trình được triển khai thành công, Hàn Quốc sẽ trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới sở hữu năng lực tự phát triển tàu ngầm hạt nhân tấn công. Điều này không chỉ giúp tăng cường sức mạnh răn đe với Triều Tiên mà còn tác động mạnh tới cán cân quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.