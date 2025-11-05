Giải mã mối quan hệ giữa Đức Minh và Ban QLDA ĐTXD huyện Hớn Quản cũ: Tiết kiệm 0,36% [Kỳ 3]

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong bức tranh tổng thể về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh, mối quan hệ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hớn Quản (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) nổi lên như một điểm nhấn rõ nét nhất, thể hiện đầy đủ các đặc trưng của hiện tượng "sân nhà" với những chỉ số đáng báo động về hiệu quả kinh tế.

Thống trị tuyệt đối: 16/19 gói thầu

Theo dữ liệu tổng hợp (tính đến 21/10/2025), Ban QLDA ĐTXD huyện Hớn Quản chính là bên mời thầu (BMT) lớn nhất của Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã tham gia 19 gói thầu do BMT này mời thầu và trúng tới 16 gói, chỉ trượt 3 gói. Tỷ lệ trúng thầu tại riêng BMT này lên tới 84,2%.

Tổng giá trị của 16 gói thầu mà nhà thầu này trúng tại Ban QLDA ĐTXD huyện Hớn Quản lên đến 149.475.024.170 đồng.

Con số này chiếm một tỷ trọng áp đảo trong tổng doanh thu từ hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp (149,47 tỷ đồng trên tổng số 266,68 tỷ đồng), tương đương 56%. Điều này cho thấy sự phụ thuộc lớn của nhà thầu vào một chủ đầu tư/bên mời thầu duy nhất, đồng thời cũng là dấu hiệu của mối quan hệ "thân quen" đặc biệt.

Tỷ lệ tiết kiệm chạm đáy: 0,36%

Nếu như tỷ lệ tiết kiệm trung bình chung của Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh là 0,76% (vốn đã ở mức rất thấp), thì tại "sân nhà" Ban QLDA ĐTXD huyện Hớn Quản, con số này còn thấp hơn một cách đáng kinh ngạc.

Dữ liệu phân tích chi tiết 16 gói thầu trúng tại đây cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 99,64%. Điều này có nghĩa là, tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách nhà nước qua các gói thầu trị giá gần 150 tỷ đồng này chỉ 0,36%.

Con số 0,36% cho thấy hiệu quả kinh tế gần như bằng không. Khi hiện tượng này lặp đi lặp lại qua 16 gói thầu tại cùng một BMT, nó đặt ra nghi vấn về chất lượng công tác quản lý dự án của Ban QLDA ĐTXD huyện Hớn Quản. Liệu công tác khảo sát, lập và thẩm định dự toán có được thực hiện một cách chặt chẽ, khách quan và tuân thủ các định mức, đơn giá của nhà nước hay không?

Điểm các gói thầu điển hình

Phân tích một số gói thầu cụ thể càng làm rõ hơn bức tranh này. Điển hình là Gói thầu "Xây lắp + thiết bị" (Mã E-TBMT: IB2400008951) thuộc dự án Xây dựng 10 phòng học trường TH&THCS Tân Hiệp. Gói thầu có giá 10.932.061.661 đồng. Ngày 01/02/2024, Ban QLDA ĐTXD huyện Hớn Quản đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-BQLDA phê duyệt Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh trúng thầu với giá 10.822.732.170 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,99%. Đáng chú ý, Báo cáo đánh giá E-HSDT (Số 03/BC-HP) cho thấy, đây là nhà thầu duy nhất tham gia gói thầu. Kịch bản "một mình một ngựa" lại xuất hiện.

Quyết định 44/QĐ-BQLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hớn Quản. Nguồn MSC

Một ví dụ khác là Gói thầu "Xây lắp" (Mã E-TBMT: IB2300042645) thuộc dự án Nâng cấp đường từ ĐT756 - Thuận An - Sóc Dầm - Địa Hạt, xã Thanh An. Gói thầu có giá 15.560.509.466 đồng. Tại gói thầu này, cũng chỉ có duy nhất 1 liên danh tham gia là Liên danh Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Phương An - Công ty TNHH MTV Đức Minh. Ngày 24/04/2023, Ban QLDA ĐTXD huyện Hớn Quản đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-BQLDA phê duyệt liên danh này trúng thầu với giá 15.233.300.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

Vai trò của đơn vị tư vấn "quen mặt"

Sự "quen mặt" không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa nhà thầu và chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Tây Tiến cũng là một mắt xích đáng chú ý.

Công ty này là đơn vị lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho 2 gói thầu năm 2025 mà Công ty Đức Minh (và liên danh) trúng thầu với tư cách là nhà thầu duy nhất tham gia (như đã nêu ở Kỳ 1).

Dữ liệu cũng cho thấy, Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Tây Tiến còn đóng vai trò là Bên mời thầu trong các dự án khác. Ngày 24/09/2024, Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh đã được Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Tây Tiến (với tư cách BMT) phê duyệt trúng gói thầu "Xây lắp" (Mã E-TBMT: IB2400243450) với giá 1.891.443.000 đồng. Gói thầu này thuộc dự án Sửa chữa nhà văn hóa các ấp do UBND xã Tân Quan làm chủ đầu tư. Báo cáo đánh giá E-HSDT (Số 42/BC-TT) một lần nữa cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu.

Việc một nhà thầu "thống trị" các gói thầu tại một BMT/Chủ đầu tư trọng điểm, với sự tham gia thường xuyên của một đơn vị tư vấn "quen mặt" trong nhiều vai trò khác nhau, diễn ra trong kịch bản thường xuyên chỉ có một nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm chạm đáy (0,36%), là những dấu hiệu rõ ràng cần được các cơ quan chức năng xem xét kiểm tra để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng vốn đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] Đấu thầu ở Đồng Nai: Cuộc chơi của những nhà thầu "quen"?