Đồng Nai: Công ty Đức Minh liên tiếp trúng 2 gói thầu ở xã Tân Hưng [Kỳ 1]

Hai gói thầu xây dựng trị giá hơn 13,9 tỷ đồng tại xã Tân Hưng (Đồng Nai) trong tháng 10/2025 đều chỉ có duy nhất Công ty Đức Minh (hoặc liên danh) tham dự.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ trong vòng một tuần của tháng 10/2025, hai gói thầu sử dụng vốn ngân sách tại xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu. Điểm chung đáng chú ý là cả hai gói thầu đều diễn ra theo kịch bản chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), và đơn vị trúng thầu đều có sự hiện diện của Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh.

Gói thầu 4,5 tỷ đồng: Duy nhất một nhà thầu tham dự

Ngày 14/10/2025, Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Hưng (Bên mời thầu) đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: "Xây dựng và thiết bị" thuộc dự án: "Sửa chữa trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND xã". Người ký quyết định là ông Huỳnh Đức Trung, Chánh Văn phòng (Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Hưng).

Gói thầu này (Mã E-TBMT: IB2500425131-00) được tổ chức đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Giá gói thầu được phê duyệt là 4.550.331.849 đồng.

Theo quy trình, thông tin mời thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, vào thời điểm đóng thầu ngày 08/10/2025, biên bản mở thầu điện tử ghi nhận chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh (Mã số doanh nghiệp: 3800447201).

Trong bối cảnh không có đối thủ cạnh tranh, Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh đã được Tổ chuyên gia đánh giá "Đạt" ở tất cả các tiêu chí. Đơn vị được giao nhiệm vụ lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu này là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Tây Tiến.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 14/BCĐG-TT ngày 09/10/2025, Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Tây Tiến đã kiến nghị phê duyệt nhà thầu trúng thầu.

Kết quả, Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh chính thức trúng thầu với giá 4.396.428.000 đồng (giá dự thầu ban đầu là 4.396.428.124 đồng). So với giá gói thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 153.903.849 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 3,38%.

Gói thầu 9,4 tỷ đồng: Kịch bản tương tự

Chỉ trước đó một tuần, kịch bản "một mình một ngựa" cũng diễn ra tại một gói thầu khác trên cùng địa bàn. Ngày 07/10/2025, tại Quyết định số 20/QĐ-PKT, Phòng Kinh tế xã Tân Hưng (Bên mời thầu) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: "Xây dựng" thuộc dự án: "Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐT 758 đi ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng" (Mã E-TBMT: IB2500415019-00). Người ký quyết định là ông Ngô Trọng Tướng, Phó trưởng phòng, Phòng Kinh tế xã Tân Hưng.

Gói thầu này có giá được phê duyệt là 9.435.653.914 đồng. Tương tự, tại thời điểm đóng thầu, hệ thống cũng chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham gia là Liên danh Thái Sơn - Đức Minh (trong đó Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh là thành viên liên danh).

Liên danh này trúng thầu với giá 9.079.592.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt được là 3,77%.

Điểm đáng lưu ý là đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho cả hai gói thầu "không có đối thủ" này đều là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Tây Tiến. Sự trùng hợp này đặt ra câu hỏi về vai trò của đơn vị tư vấn trong việc xây dựng hồ sơ mời thầu và đảm bảo tính cạnh tranh của cuộc thầu.

Chân dung nhà thầu Đức Minh và câu hỏi về tính cạnh tranh

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh được thành lập ngày 07/03/2016. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Nguyễn Văn Thược.

Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại Số nhà 73, Ấp Xa Trạch II, Xã Tân Quan, Tỉnh Đồng Nai. (Địa chỉ này được cập nhật theo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025; trước đó địa chỉ đăng ký là Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Việc đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh qua mạng là nhằm mục tiêu tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Tuy nhiên, khi một gói thầu được mời thầu công khai mà chỉ thu hút được duy nhất một nhà thầu tham gia, mục tiêu cạnh tranh rõ ràng đã chưa đạt được như kỳ vọng.

Tình trạng "một mình một ngựa" không chỉ làm giảm cơ hội tiết kiệm ngân sách, mà còn tiềm ẩn những nghi vấn về việc liệu E-HSMT có được xây dựng một cách thực sự khách quan hay có những tiêu chí nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Hồ sơ đấu thầu Công ty Đức Minh: Trúng 43/49 gói thầu, tiết kiệm ngân sách 0,76%