Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hồi 4h5 ngày 7/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo, tại Km329, tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45, đoạn qua địa phận xã Đông Minh, thành phố Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô khiến một tài xế bị mắc kẹt trong cabin…

Lực lượng chức năng giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn.

Khoảng 3h20 phút, khi đang di chuyển trên đường cao tốc hướng Thanh Hoá vào Nghệ An, ô tô tải biển kiểm soát 50H-614.02 do anh Lê Tâm, sinh năm 2000 trú tại xã Hoài Nhơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển đã va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều biển kiểm soát 88H-024.30, rơ-moóc 88R-015.93 do anh Nguyễn Văn Trương, sinh năm 1998 trú tại xã Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển. Vụ va chạm khiến xe ô tô tải bị hư hỏng nặng, anh Lê Tâm bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã lập tức điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường đẻ cứu hộ. Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt phá phần cabin bị biến dạng để tạo lối tiếp cận nạn nhân. Sau một thời gian nỗ lực, tổ công tác đã giải cứu thành công lái xe Lê Tâm ra khỏi buồng lái và bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm xe đầu kéo, 6 người tử vong