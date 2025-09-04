Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin ở Quảng Trị lúc rạng sáng

Sau vụ tai nạn, tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin, ngay sau đó lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Quảng Trị) đã có mặt giải cứu thành công.

Ngày 4/9, Trung tá Dương Tuấn Anh, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin sau tai nạn giao thông vào rạng sáng cùng ngày.

Theo đó vào lúc hơn 4h sáng nay, khi nhận nguồn tin báo từ Phòng CSGT về việc có người bị mắc kẹt trong cabin xe ô tô tải do tai nạn giao thông tại Km 749+200 Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Gio Linh), Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 điều động 2 xe chuyên dùng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn

Hiện trường vụ tai nạn, tài xế được giải cứu đưa ra ngoài an toàn

Chỉ sau thời gian ngắn tài xế xe tải là anh Lê Thanh H. (SN 1976, trú TP Đà Nẵng) được giải cứu đưa ra ngoài an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

