Giá xăng hôm nay 13/8: Tiếp tục giảm?

Giá xăng 13/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 13/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 13/8/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 07/8 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 207 đồng/lít, không cao hơn 19.608 đồng/lít. Xăng RON 95-III tăng 234 đồng/lít, không cao hơn 20.074 đồng/lít

Trong khi đó, dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 18.800 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, không cao hơn 18.660 đồng/lít.

Riêng dầu mazut 180CST 3.5S tăng 114 đồng/kg, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 31 phiên điều chỉnh, trong đó 12 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu thô Brent đạt 66,01 USD/thùng và giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đạt 63,01 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, cả giá dầu thô Brent và giá dầu thô WTI đều giảm khoảng 0,2%.

Dự đoán của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và EIA về việc sản lượng của Mỹ sẽ tăng trong năm nay cũng đã gây áp lực lên giá. Cụ thể, EIA dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ đạt mức kỷ lục 13,41 triệu thùng/ngày vào năm 2025 do năng suất giếng khoan tăng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh gia hạn thỏa thuận hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, ngăn chặn khả năng thuế hàng hóa song phương tăng vọt khi các nhà bán lẻ Mỹ chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm. Động thái này giúp xoa dịu lo ngại của thị trường về việc căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga vào ngày 15/8 để đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine.