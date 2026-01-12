Nữ đại gia chi gần 1.400 tỷ thâu tóm Giầy Thượng Đình

Bà Mai Huyền Trang trở thành cổ đông lớn của Giầy Thượng Đình sau khi mua vào 6.385.800 cổ phiếu, tương ứng 68,67% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Mới đây, Công ty CP Giầy Thượng Đình (Mã: GTD) công bố bà Mai Huyền Trang trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua vào 6.385.800 cổ phiếu, tương ứng 68,67% vốn điều lệ. Trước giao dịch, bà Mai Huyền Trang không sở hữu cổ phần tại Giầy Thượng Đình.

Giầy Thượng Đình từng là thương hiệu giày dép quen thuộc tại thị trường phía Bắc. (Ảnh: GTD).

Lượng cổ phiếu kể trên được bà Mai Huyền Trang mua lại thông qua phiên đấu giá công khai toàn bộ cổ phiếu thuộc sở hữu của UBND TP Hà Nội. Theo kết quả công bố, phiên đấu giá ghi nhận hai nhà đầu tư trúng thầu. Giá đấu thành công cao nhất đạt 216.000 đồng/cổ phiếu, giá thấp nhất là 134.000 đồng/cổ phiếu, trong khi mức giá trúng bình quân là 215.999 đồng/cổ phiếu. Phần lớn lượng cổ phiếu chào bán được bà Mai Huyền Trang mua vào, nhà đầu tư còn lại chỉ mua 87 cổ phiếu, tỷ trọng không đáng kể.

Với kết quả trên, ước tính UBND TP Hà Nội đã thu về khoảng hơn 1.379 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn, tương ứng với số tiền mà nhà đầu tư Mai Huyền Trang phải bỏ ra.

Giầy Thượng Đình tiền thân là xưởng X30 thuộc Cục quân nhu - Tổng cục Hậu cần, được thành lập từ năm 1957, chuyên sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội. Doanh nghiệp được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần kể từ ngày 19/7/2016. Sau đó, kể từ ngày 16/12/2016, 9,3 triệu cổ phiếu của Giầy Thượng Đình giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán là GTD.

Giầy Thượng Đình có địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 277, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (nay là số 277, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, doanh thu của Giầy Thượng Đình chỉ đạt 78,8 tỷ đồng - mức thấp nhất trong vòng 10 năm. Giá vốn và chi phí gia tăng mạnh khiến công ty lỗ ròng gần 13 tỷ đồng, cao gấp hơn hai lần so với mức lỗ năm 2023. Lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm đã vượt 67 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2024, vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình đang ở mức 93 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà nước gần 63,9 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 68,7%); Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình góp vốn 9,3 tỷ đồng (tỷ lệ 10%) và các cổ đông khác góp vốn hơn 19,8 tỷ đồng (tỷ lệ 21,3%).