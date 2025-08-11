Hà Nội

Kinh doanh

Giá xăng hôm nay 11/8: Bật tăng dữ dội?

Giá xăng 11/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Hạo Nhiên

Bảng giá xăng dầu hôm nay 11/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 11/8/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 07/8 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 207 đồng/lít, không cao hơn 19.608 đồng/lít. Xăng RON 95-III tăng 234 đồng/lít, không cao hơn 20.074 đồng/lít

Trong khi đó, dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 18.800 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, không cao hơn 18.660 đồng/lít.

gia-xang-2-01.jpg
Ảnh minh hoạ.

Riêng dầu mazut 180CST 3.5S tăng 114 đồng/kg, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 31 phiên điều chỉnh, trong đó 12 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá giảm xuống 63,88 USD/thùng cuối tuần này. Tính chung cả tuần qua, dầu WTI giảm 3,45 USD/thùng, tương ứng giảm 5,12%.

Dầu Brent ở mức 69,67 USD/thùng cuối tuần trước, giảm xuống 65,59 USD/thùng cuối tuần này. Tính chung tuần qua, dầu Brent giảm 4,08 USD/thùng, tương ứng giảm 5,8%% so với tuần trước.

Như vậy, giá xăng dầu thế giới tuần qua giảm mạnh, hầu hết các phiên giao dịch trong tuần đều giảm giá.

(Nguồn: Truyền hình TP Cần Thơ)
