Kinh doanh

Thứ xưa không ai ngó nay hơn nửa triệu đồng/kg hút khách dịp Tết

Vốn là thứ không được nhiều người để ý, nay rễ cây đinh lăng được chế biến thành mứt có mùi thơm man mát như là sâm, giá hơn 500.000 đồng/kg. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Đinh lăng là loài cây quen thuộc trong vườn nhà của người Việt. Ảnh: Suckhoedoisong
Trước kia, rễ đinh lăng thường được người dân sử dụng để ngâm rượu, sắc nước uống hoặc làm thuốc. Ảnh: Vinmec
Vài năm gần đây, rễ đinh lăng còn được sử dụng làm thành mứt có hương vị độc lạ, được ưa chuộng vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Vietnamnet
Trên thị trường, mứt đinh lăng thường được đóng gói 200g hoặc 500g. Gói 200g giá dao động từ 110.000 - 150.000 đồng. Ảnh: Shopee
Tính ra, mỗi kg mứt đinh lăng giá trên 550.000 đồng, cao hơn so với các loại mứt phổ biến khác. Ảnh: Dân Việt
Để làm ra 1kg mứt đinh lăng, người thợ phải sử dụng tới 7-8kg rễ đinh lăng tươi. Ảnh: Dân Việt
Đinh lăng được sử dụng là giống đinh lăng lá nhuyễn (lá nếp), độ tuổi trên 5 năm, khi đó rễ mới đủ dược tính, thơm, ngọt hậu, thích hợp để làm mứt. Ảnh: VOV
Cách làm mứt đinh lăng cũng tương tự phương pháp làm mứt truyền thống: rễ đinh lăng được bào thật mỏng, sau đó sên trên chảo đến khi đạt độ dẻo và khô vừa phải. Ảnh: Internet
Khó nhất là công đoạn bào rễ. Người làm phải thao tác rất khéo léo để miếng đinh lăng đủ mỏng, không được dính tia gỗ, nếu không mứt sẽ bị cứng và mất ngon. Ảnh: VOV
Khác với các loại mứt thường vị ngọt gắt, mứt đinh lăng có vị ngọt dịu, mát, xen lẫn mùi thơm đặc trưng tựa như mùi sâm. Ảnh: Shopee
Mứt đinh lăng màu vàng sẫm tự nhiên, thớ mứt dai hơn, càng nhai kỹ càng cảm nhận rõ vị ngọt hậu từ rễ đinh lăng. Ảnh: Facebook
